Phòng, chống pháo nổ trái phép dịp Tết Nguyên đán

Mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, tình trạng sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo (SXBBTTVC&SDP) trái phép thường có những diễn biến phức tạp. Những ngày này, lực lượng công an trong tỉnh đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm liên quan đến SXBBTTVC&SDP trái phép.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt giữ số pháo trái phép.

Qua tìm hiểu được biết, những tháng cuối năm là thời điểm gia tăng các loại tội phạm, trong đó tội phạm liên quan đến SXBBTTVC&SDP trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp. Dù biết rõ pháo nổ là mặt hàng bị cấm lưu thông, buôn bán và pháp luật có mức xử phạt nghiêm khắc, song do lợi nhuận rất cao nên một số đối tượng vẫn tìm mọi thủ đoạn để lén lút sản xuất, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trái phép, gây ra nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT) cho xã hội. Cùng với đó, các đối tượng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội như zalo, facebook... với nhiều hội, nhóm hoạt động công khai và riêng tư núp dưới nhiều tên gọi khác nhau để hướng dẫn, trao đổi, mua bán hóa chất, thuốc nổ là nguyên liệu để làm pháo tự chế và mua bán các sản phẩm pháo trái phép.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến pháo. Theo đó, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuyên truyền cũng như các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi SXBBTTVC&SDP trái phép. Cùng với đó, tập trung tăng cường lực lượng đến các địa bàn trọng điểm phối hợp với chính quyền, lực lượng nòng cốt ở cơ sở tổ chức chốt điểm, chốt chặn, tuần tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tăng cường gọi hỏi, răn đe đối với các đối tượng có nguy cơ cao về hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân và triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, lập án đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo nổ.

Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở ở các thôn, bản, khu phố; lắp đặt hệ thống pano, khẩu hiệu; tổ chức tuyên truyền lưu động; tổ chức các điểm tiếp nhận, thu hồi để tạo thuận lợi cho Nhân dân giao nộp pháo nổ. Do chủ động triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh xử lý, nên chỉ tính từ tháng 12-2022 đến nay, các lực lượng công an trong tỉnh đã bắt, xử lý trên 10 vụ vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo, vật liệu nổ. Điển hình, ngày 10-12-2022, qua tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt giữ xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 47F - 000.82 đang vận chuyển trái phép 31,5 kg pháo hoa nổ. Xe khách do lái xe Lương Minh Dương, sinh năm 1982 ở huyện Ba Kar, tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Xe đang lưu thông từ Đắk Lắk đi Hải Dương. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện, tang vật về trụ sở Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương để xử lý. Lái xe Lương Minh Dương khai báo nhận được số hàng trên từ một người đàn ông không biết tên gửi từ tỉnh Quảng Trị ra Hà Nội với số tiền cước là 300 nghìn đồng. Trước đó, Tổ công tác của Đội cảnh sát hình sự (Công an huyện Nga Sơn) phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 36A - 652.22 đang dừng bên Quốc lộ 10 thuộc địa bàn xã Nga Phú có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện phía sau xe có 1 thùng xốp bên trong chứa 10 hộp pháo hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiến hành khai thác nhanh, đối tượng khai nhận tên là Phạm Văn Bình, sinh năm 1989 ở xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Sáng 1-12-2022, Bình điều khiển xe ô tô từ Nam Định chở theo 10 hộp pháo hoa (loại pháo hoa nổ) vào xã Nga Phú để chào bán cho một thanh niên đặt mua qua Facebook. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao hàng thì số pháo do Bình vận chuyển bị Công an huyện Nga Sơn phát hiện, bắt giữ...

Để tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về SXBBTTVC&SDP trái phép, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng loại địa bàn, đối tượng. Tổ chức ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vật liệu nổ đối với các hộ kinh doanh, học sinh, sinh viên, đối tượng có tiền án, tiền sự ở địa phương. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm về pháo, vật liệu nổ...

Bài và ảnh: Quốc Hương