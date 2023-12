Phát hiện, xử lý 564 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Việc tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát của Tổ 282 Công an TP Thanh Hóa đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, trấn áp tội phạm, xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật và được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tổ 282 Công an TP Thanh Hóa kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Với phương châm vừa tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đồng thời kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, chỉ sau hơn 20 ngày ra quân (từ 13/11 đến 5/12/2023), Tổ 282 Công an thành phố đã huy động 176 tổ với hơn 800 lượt CBCS tham gia tuần tra khép kín địa bàn thành phố Thanh Hóa. Qua công tác tuần tra đã phát hiện và xử lý 564 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó chủ yếu là thanh, thiếu niên vi phạm với các lỗi phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn, điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí khi tham gia giao thông... Tạm giữ 342 phương tiện (gồm 254 mô tô, 88 xe máy điện); rà soát, triệu tập xử lý hàng chục trường hợp đi xe máy không gắn biển kiểm soát, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông, cố tình phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách.

Tổ 282 Công an thành phố đã huy động 176 tổ với hơn 800 lượt CBCS tham gia tuần tra khép kín địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trong quá trình tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, Tổ 282 Công an thành phố đã tuyên truyền nhắc nhở hàng trăm trường hợp vi phạm hành chính, đồng thời xử lý 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định về tạm dừng hoạt động, 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet về hành vi “không tuân thủ hoạt động của đại lý Internet công cộng”...

Việc tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát của Tổ 282 đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, trấn áp tội phạm, xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật và được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hoá, nhất là vào ban đêm đã ổn định và an toàn hơn trước.

Minh Phương (CTV)