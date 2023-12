Phát hiện 119 vụ, 219 đối tượng liên quan đến tội phạm công nghệ cao

Các phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng tập trung chủ yếu như lừa đảo tuyển cộng tác viên, làm nhiệm vụ, hưởng hoa hồng; lừa đảo mua bán hàng trên mạng; lừa đảo giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát...

Năm 2023, hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là lừa đảo qua mạng internet, mạng viễn thông với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và đời sống Nhân dân.

Công an huyện Hà Trung bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trong đó, các phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng không thay đổi ở một số giai đoạn so với năm 2022, tập trung chủ yếu như lừa đảo tuyển cộng tác viên, làm nhiệm vụ, hưởng hoa hồng; lừa đảo mua bán hàng trên mạng; lừa đảo giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát (tập trung vào người già, phụ nữ), hack tài khoản mạng xã hội, giả danh người thân lừa đảo hỗ trợ vay vốn qua app hoặc các trang mạng xã hôi; lừa đảo kêu gọi đầu tư tiền điện tử, chứng khoán... Đặc biệt, hình thức lừa đảo giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát đang có dấu hiệu tăng trở lại, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn xã hội.

Công an huyện Thường Xuân bắt giữ đối tượng lên mạng xã hội giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua tổng hợp số liệu năm 2023, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phát hiện 119 vụ, 219 đối tượng, thiệt hại gần 17 tỷ đồng liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài.

Trong đó, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra 61 vụ, gây thiệt hại 15 tỷ đồng; phát hiện 2 vụ, 5 đối tượng liên quan đến lĩnh vực thanh toán số, thanh toán điện tử; 2 vụ liên quan đến hoạt động mua bán, trao đổi tiền điện tử trên không gian mạng; 20 vụ, 103 đối tượng liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; 23 vụ, 38 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng...

Quốc Hương