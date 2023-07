Ổ nhóm chuyên trộm cắp, móc túi tại các khu vực lễ hội sa lưới

Lợi dụng các lễ hội đông người để trộm cắp, móc túi, một ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp gồm 17 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khi đang gây án tại khu vực đền Cô Bơ thuộc địa bàn xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng cầm đầu Ngô Thị Phương cùng các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp móc túi tại khu vực lễ hội.

Trước đó, qua theo dõi và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện thời gian gần đây, đặc biệt là từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện một ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các khu vực lễ hội, đền chùa. Cầm đầu ổ nhóm này là Ngô Thị Phương, sinh năm 1971 ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa. Tham gia ổ nhóm này chủ yếu là phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành khác nhau như: Nghệ An, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hà Nam…

Xác định đây là ổ nhóm trộm cắp, móc túi chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập án đấu tranh, triệt xóa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23-7-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 30 CBCS chia thành nhiều tổ trinh sát, hóa trang, mật phục, giăng “mẻ lưới” bắt gọn toàn bộ 17 đối tượng (gồm 11 nữ, 6 nam) tham gia ổ nhóm này khi chúng vừa gây án tại khu vực đền Cô Bơ, thu giữ toàn bộ tang vật vừa trộm cắp được.

Trong số 17 đối tượng bị bắt giữ, có 10 đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa, 4 đối tượng ở tỉnh Nghệ An, 1 đối tượng ở tỉnh Hà Nam, 2 đối tượng ở tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng Ngô Thị Phương tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã được Ngô Thị Phương đứng ra điều hành và đến lễ hội Hàn Sơn 2023 để thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi của du khách.

Thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này rất tinh vi, có sự liên kết chặc chẽ, phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng đối tượng khi tham gia thực hiện hành vi phạm tội như: đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi; đối tượng che chắn khách đi lễ để các đối tượng móc túi dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp; đối tượng canh gác, cảnh giới; đối tượng cất giữ tài sản sau khi trộm cắp được.

Tài sản trộm cắp chủ yếu là tiền, dây chuyền vàng, điện thoại di động... Sau khi trộm cắp được tài sản, các đối tượng thường chia lẻ ra để đi, không đi chung với nhau. Sau đó, tập trung tại một điểm cách xa hiện trường gây án để kiểm tra số tài sản trộm cắp được rồi mang đi tiêu thụ và ăn chia với nhau.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thái Thanh