Nhiều học sinh tự giác giao nộp pháo tự chế

Công an huyện Triệu Sơn tuyên truyền, vận động học sinh Trường THCS xã Dân Lý không chế tạo và sử dụng pháo trái phép.

Trong những ngày vừa qua, cùng với việc huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Triệu Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phân công rõ trách nhiệm cho từng đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn trong việc phòng ngừa và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm về pháo.

Ngay từ đầu tháng 12/2023, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, nhất là học sinh, thanh thiếu niên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo và sử dụng pháo trái phép. Đồng thời, tổ chức cho các tập thể, cá nhân, đặc biệt là các hộ kinh doanh và học sinh các trường học trên địa bàn ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo và đốt các loại pháo.

Nhiều học sinh và người dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn tự giác mang pháo ra giao nộp.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến ngày 3/1 đã có nhiều học sinh trên địa bàn huyện tự giác giao nộp cho cơ quan Công an gần 10 kg pháo tự chế các loại, thuốc pháo và công cụ chế tạo pháo.

Điển hình, Công an thị trấn Triệu Sơn đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi chế tạo và đốt pháo của 3 học sinh Trường THCS Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn; thu giữ 3 quả pháo tự chế, dây nổ, bột lưu huỳnh... Công an các xã Dân Quyền, Dân Lực, Dân Lý và Nông Trường đã phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền, vận động 36 học sinh tự giác mang đến giao nộp cho cơ quan Công an 41 quả pháo tự chế, 5 hộp và 2 kg nguyên liệu chế tạo pháo...

Thái Thanh (CTV)