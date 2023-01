Ngọc Lặc quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đặc biệt quan tâm. Nhất là năm 2022, trên địa bàn huyện triển khai nhiều dự án liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân nên Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ngọc Lặc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương duy trì, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân hàng tháng và giải quyết đơn, thư KNTC của công dân theo đúng quy định, không phát sinh đơn, thư tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện tập thể, đông người.

Ban tiếp công dân UBND huyện Ngọc Lặc tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định.

Là một trong những địa phương làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc, cho biết: “Tiếp công dân, giải quyết KNTC là hoạt động hết sức quan trọng giúp cho lãnh đạo địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm ra những bất cập tồn tại trong hoạt động tổ chức và quản lý. Từ đó, đưa ra được những giải pháp để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Vì vậy, UBND thị trấn Ngọc Lặc đã bố trí 1 phòng tiếp công dân tại trụ sở UBND, tổ chức thực hiện tốt lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Ngoài ra, Chủ tịch UBND thị trấn thực hiện tiếp công dân đột xuất để trực tiếp giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, những thắc mắc, kiến nghị của Nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng”, gây bức xúc trong Nhân dân”.

Năm 2022 vừa qua, UBND thị trấn Ngọc Lặc đã tiếp 21 lượt công dân với 21 vụ việc; tiếp nhận 37 đơn kiến nghị, phản ánh, 1 đơn khiếu nại. Qua xem xét, thị trấn đã tiến hành giải quyết 34 đơn, thư kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng trình tự quy định, trong đó giải quyết 1 đơn theo quy trình của Luật Khiếu nại; tổ chức hội nghị hòa giải và hội nghị tiếp công dân; ban hành văn bản trả lời hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 2 vụ việc; các đơn còn lại đang xem xét, xử lý theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn, ông Trịnh Đình Lợi, Phó Chánh Thanh tra UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: “Cấp cơ sở là nơi trực tiếp xử lý mọi vấn đề phát sinh của người dân nên công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đóng vai trò rất quan trọng trong việc kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những “khúc mắc” trong lòng người dân, giúp cho địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, những năm qua các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn quan tâm và xác định công tác tiếp dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ quan trọng nên đã tập trung xử lý kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật”.

Theo ông Lợi, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn theo lịch định kỳ hàng tháng trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị và xử lý kịp thời những đề xuất kiến nghị của công dân. Mặt khác, cơ quan Thanh tra Nhà nước huyện cũng chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giúp UBND huyện giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp, đông người từ khi mới phát sinh ở cơ sở, không để người dân bức xúc tạo thành điểm nóng.

Đặc biệt, trong giải quyết các vụ việc, UBND huyện cũng luôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan Thanh tra Nhà nước rà soát, nghiên cứu kỹ hồ sơ, coi trọng lợi ích hợp pháp của người dân; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương bảo đảm đúng pháp luật, công khai minh bạch, bình đẳng hợp lý; cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết có lý có tình, dứt điểm từng vụ việc. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, UBND huyện Ngọc Lặc, trong năm 2022, toàn huyện đã tiếp 236 lượt công dân, tăng 34 lượt so với cùng kỳ, trong đó lãnh đạo huyện, ban tiếp công dân của huyện và thủ trưởng các cấp, ngành đã tiếp 61 lượt công dân; số đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị toàn huyện tiếp nhận 220 đơn, tăng 22 đơn so với cùng kỳ. Tổng số đơn UBND huyện tiếp nhận là 73 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện là 22 đơn, chuyển đơn đến UBND các xã, thị trấn để giải quyết 40 đơn, tiếp công dân và ban hành văn bản trả lời hướng dẫn công dân gửi đơn đến Tòa án Nhân dân để được xem xét giải quyết theo quy định 11 đơn. Qua công tác tiếp dân, các cấp chính quyền đã kịp thời xử lý các KNTC của công dân phát sinh thuộc thẩm quyền, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của Nhân dân để xem xét, giải quyết, đồng thời tạo điều kiện cho Nhân dân phát huy quyền làm chủ, giúp cho UBND huyện kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giải quyết, do đó hạn chế được tình trạng đơn, thư vượt cấp.

Ông Trịnh Đình Lợi cho biết thêm, nguyên nhân của việc tiếp nhận đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh tăng là do trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, như: Dự án sản xuất nhà máy nước trái cây tại xã Ngọc Liên, Dự án nâng cấp Quốc lộ 15C đoạn đi qua huyện Ngọc Lặc; Dự án xây dựng hồ Giếng Thiền, xã Ngọc Liên; Dự án chăn nuôi công nghệ cao xã Xuân Thiên... Việc thực hiện các dự án liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và thực hiện công tác quản lý về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài chính đã phát sinh khiếu kiện. Ngoài ra, còn nguyên nhân do cơ chế, chính sách pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp, chưa đồng bộ, nhất là chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Hồ sơ quản lý địa chính về nguồn gốc sử dụng đất không thể hiện đầy đủ dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện, thời gian tới huyện Ngọc Lặc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Quy định 11-QĐi/TW ngày 18-12-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Tập trung thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, KNTC và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung vào các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng..., qua đó giúp Nhân dân hiểu và đồng thuận với đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bài và ảnh: Ngân Hà