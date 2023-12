Ngày mai (26/12), xét xử bị cáo Cầm Bá Xuân và đồng phạm

Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Chí Thành, sinh năm 1962, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thường Xuân; khởi tố bị can đối với ông Vũ Ngọc Nam, sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ...