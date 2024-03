Ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm lao động xuất cảnh trái phép đi làm việc ở nước ngoài có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng. Do đó, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động xuất cảnh trái phép trên địa bàn.

Công an huyện Quảng Xương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định

về xuất nhập cảnh.

Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 2.700 công dân đang cư trú, lao động trái phép tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ (chủ yếu ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Đài Loan, Lào...). Để lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh, lao động trái phép tại nước ngoài, các đối tượng sử dụng một số phương thức, thủ đoạn phổ biến như: Đưa ra lời mời “việc nhẹ lương cao” để đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin, ham muốn có được việc làm đem lại thu nhập cao của người lao động, từ đó rủ rê, lôi kéo người đi; lợi dụng mối quan hệ quen biết hoặc sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết quảng cáo, tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, công dân xuất cảnh đi lao động trái pháp luật ở nước ngoài có nhiều diễn biến phức tạp. Qua điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi xuất cảnh lao động trái pháp luật thì thủ đoạn của các đối tượng thường là gặp gỡ, tiếp xúc với những người đang có nhu cầu tìm việc làm, vẽ ra viễn cảnh công việc ổn định, lương cao để dụ dỗ, lôi kéo người lao động. Mục đích của các đối tượng là lôi kéo càng nhiều người đi lao động trái phép càng được hưởng hoa hồng và thù lao nhiều. Trước thực trạng trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an địa phương chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các đầu mối, cá nhân, tổ chức có hành vi lừa đảo, môi giới, lôi kéo, tổ chức đưa người lao động đi làm việc và cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài. Cùng với đó, phối hợp với các địa phương, nhất là các địa bàn có nhiều người đi lao động ở nước ngoài, để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, cam kết không xuất cảnh đi lao động trái phép, không bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài. Bên cạnh đó, rà soát, nắm chắc số lượng công dân đã xuất cảnh trái phép, công dân tự ý bỏ hợp đồng, hết hợp đồng ở lại làm việc, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài và những người có ý định xuất cảnh trái phép; có biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, nâng cao hiệu quả phòng ngừa chung.

Chỉ tính trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 38 vụ/38 trường hợp công dân có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định; phát hiện, ngăn chặn thành công 10 vụ/22 trường hợp công dân đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép đi Trung Quốc, Campuchia; khởi tố 19 vụ, 30 bị can về các tội liên quan đến môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép hoặc tổ chức người trốn đi nước ngoài, ở lại nước ngoài bất hợp pháp.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng công dân xuất, nhập cảnh đi lao động trái pháp luật, theo Trung tá Nguyễn Thanh Bình: "Lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho Nhân dân và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời tăng cường nắm tình hình, tập trung nắm hộ, nắm người, rà soát công dân trở về từ nước ngoài để phân loại, xác định số cư trú, lao động trái phép trở về. Đặc biệt phát hiện số đầu mối nghi vấn tổ chức, môi giới đưa người xuất nhập cảnh trái phép trở về trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn để tập trung giám sát, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý hoạt động lôi kéo, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép sau kỳ nghỉ tết. Ngoài ra, lực lượng công an sẽ tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng, đường dây có hoạt động nghi vấn liên quan hoạt động môi giới, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép đã phát hiện trên địa bàn. Mặt khác, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa bàn tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ngành, lực lượng liên quan tích cực vào cuộc phối hợp với lực lượng công an các cấp thực hiện tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; triển khai các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng thời, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác đối tượng vi phạm liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Bài và ảnh: Quốc Hương