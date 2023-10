Ngăn chặn hiểm họa từ những loại ma túy mới

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến rất phức tạp, trong đó với sự xuất hiện đa dạng của các loại ma túy mới được ngụy trang trong thực phẩm, đồ uống, điều này đã và đang gây tâm lý lo lắng cho người dân.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, gần đây xuất hiện nhiều loại ma túy mới như: nước vui, đông trùng, nước xoài, kẹo, bánh... không rõ nguồn gốc, đã rộ lên tại một số địa phương. Bản chất của những sản phẩm này là dạng ma túy tổng hợp, được gắn mác đồ uống, thực phẩm nhằm che mắt các cơ quan chức năng. Điển hình như loại ma túy mới tên Bromazepam, ngụy trang trong gói nilon có dòng chữ “Crispy Fruit Mango”, còn gọi là “nước xoài”, bên trong chứa bột màu vàng. Loại bột này pha vào nước để uống sẽ tạo ảo giác, nâng cao khả năng sinh lý, mục đích nhắm vào giới trẻ. “Crispy Fruit Mango” có chứa Bromazepam, Nimetazepam đều là chất ma túy (thuộc danh mục III Nghị định 57/2022/NĐ-CP, ngày 25-8-2022 của Chính phủ). Đáng lưu ý, chai “nước vui” nhỏ, gọn, chỉ có chiều cao 10,5cm, đường kính 5cm nên có thể dễ dàng mang tới các tụ điểm để bán cho dân chơi. Chỉ cần một giọt nhỏ “nước vui” được pha vào các loại nước giải khát đã có thể giúp người nghiện đạt đến độ “phê” chỉ trong thời gian ngắn. Hay nhiều dạng ma túy “núp bóng” dưới tên các loại nước khác như “nước nho” Ribena chứa ketamin, “trà chanh”, nước giải khát “Tropicana Twister” chứa chất ma túy (Ketamin, MDMA). Đây là một dạng ma túy tổng hợp, có thể hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu sử dụng quá nhiều...

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là các loại ma túy mới được ngụy trang trong thực phẩm, đồ uống, công an trong tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đường dây, đối tượng, tụ điểm phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia. Đồng thời, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội.

Điển hình, ngày 21-9-2023, Công an TP Thanh Hóa đã đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Trong đó, các đối tượng chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp mới như “nước vui”, “nước sướng”... Tại chỗ, Công an TP Thanh Hóa đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Trần Quang Định, sinh năm 1996; Lê Hữu Thành, sinh năm 2006 đều ở phường Đông Vệ; Đặng Ngọc Long, sinh năm 2000 ở phường Trường Thi; Lê Hữu Thương, sinh năm 1999 ở phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) và Lê Thanh Hưng, sinh năm 2001, hiện đang ở phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Công an TP Thanh Hóa đã cử một tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh để điều tra xác minh, mở rộng vụ án. Tại TP Hồ Chí Minh, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng: Lê Anh Tuấn, sinh năm 2002, trú tại thôn Phú Thọ, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và Hà Trọng Nghĩa, sinh năm 2021, trú tại thôn 3, xã Tân Hòa, huyện Bôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Hiện, cả 2 đối tượng đều đang ở 63 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn ma túy gồm: khoảng 1.800 viên thuốc lắc, 500 gói “nước vui”, 200 gram ketamine, 2 túi ma túy dạng bột cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, ngày 1-8-2023, Công an TP Thanh Hóa đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 8 thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ thuộc tòa C, chung cư Tecco, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa). Qua xét nghiệm nhanh, có 7/8 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy dạng ketamin, 2 chai chứa chất lỏng màu vàng mà các đối tượng gọi là “nước vui”, “nước sướng” và các dụng cụ sử dụng ma túy, loa, đèn led... Hiện, Công an thành phố đã tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm hoạt động liên quan đến ma túy, nhất là các loại ma túy mới được ngụy trang trong thực phẩm, đồ uống sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cấp ủy, chính quyền và người dân cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống ma túy, tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy, cách nhận biết ma túy, các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử dễ bị tội phạm lợi dụng pha trộn nhằm cảnh báo tới nhà trường, phụ huynh và giới trẻ cũng như toàn xã hội về tác hại của các loại ma túy “núp bóng”.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc để phòng ngừa tác hại đối với cộng đồng. Phối hợp với các đoàn thể xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phòng ngừa tệ nạn xã hội và tội phạm về ma túy... Cùng với đó, chủ động rà soát, phối hợp lực lượng công an cơ sở phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định những hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nói chung, ma túy dưới dạng pha trộn thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thảo mộc... Đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện và các hộ kinh doanh khác, tuyệt đối không được tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc kích thích (có thể là ma túy núp bóng) trôi nổi không rõ nguồn gốc... để bày bán dễ gây nhầm lẫn cho người dân khi mua, sử dụng như các thực phẩm thông thường.

Bài và ảnh: Quốc Hương