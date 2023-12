Lực lượng An ninh Công an Thanh Hóa - một năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2023, lực lượng An ninh Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, trong đó hoàn thành vượt mức 40% chỉ tiêu Bộ Công an giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”. Đó là thông tin được báo cáo tổng kết tại Hội nghị chuyên đề công tác an ninh tổ chức sáng nay (27/12).

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh năm 2023 cũng nêu rõ, trong năm lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh ban hành trên 50 văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực công tác An ninh. Chủ động nắm chắc tình hình và đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại gây rối ANTT, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Tích cực tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở thờ tự và nhà riêng tín đồ đạt 99%. Tham mưu giải quyết tình hình liên quan đến mua bán, treo cờ Đảng không đúng quy định. Phối hợp giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc liên quan đến tập trung đông người, ngừng việc tập thể, đình công. Đấu tranh hiệu quả với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; đấu tranh, kiềm chế hiệu quả hoạt động của các tà đạo, đạo lạ hoạt động phức tạp, trái pháp luật. Bắt, xử lý hàng trăm đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động vi phạm pháp luật; điều tra, làm rõ nhiều vụ án, đường dây lớn, kiến nghị, khởi tố nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo đảm ANTT hàng chục vụ cưỡng chế thu hồi đất phục vụ triển khai các dự án...

Đại biểu tham dự hội nghị.

Những kết quả đạt được của lực lượng An ninh đã góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng Công an Thanh Hóa giữ vững an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao.

Trong năm, lực lượng An ninh có 162 lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách An ninh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 5 tập thể, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã phát biểu tham luận đánh giá thực trạng tình hình, phân tích làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp để khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh theo từng chuyên đề, lĩnh vực trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của lực lượng an ninh trong năm 2023. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng An ninh trong năm 2024 cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc quan điểm chỉ đạo “An ninh chủ động”, tập trung chỉ đạo đồng bộ các biện pháp công tác chuyên sâu; thường xuyên bám sát cơ sở và các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, nắm chắc tình hình, xác minh, làm rõ các vấn đề phức tạp, những vụ án mà tỉnh chỉ đạo.

Tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp giải pháp để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANQG và giữ gìn TTATXH. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản gắn với thực hiện tốt các Đề án, phương án, kế hoạch, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ. Trong đó, trước mắt cần tập trung triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tốt ANTT Tết Nguyên đán, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn...

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong công tác An ninh năm 2023 được biểu dương, trao thưởng.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, thưởng cho 6 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu, điển hình và có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Đình Hợp (CTV)