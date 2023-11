Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023, nhiều cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức các hoạt động nhằm chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp...

UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023.

Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực...

Ngồi nghe báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh truyền đạt các quy định về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình tại hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 diễn ra vào sáng 24/10 do UBND huyện Nga Sơn tổ chức, đồng chí Vũ Đăng Khoa, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư thôn Bạch Hùng, xã Nga Bạch chăm chú lắng nghe các tình huống mà báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đưa ra để các đại biểu trong hội nghị cùng trao đổi, tìm hướng giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ở thôn, khu phố. Cứ mỗi tình huống báo cáo viên đưa ra, ông đều có các giải pháp để giải quyết nhưng đó cũng chỉ là những kinh nghiệm còn về quy định của pháp luật thì chưa được chặt chẽ. Vì vậy, sau khi nghe báo cáo viên hướng dẫn các quy định của pháp luật vào từng tình huống cụ thể, ông Khoa thấy rất cần thiết cho công việc của mình “Lâu nay mỗi lần có vụ việc cần hòa giải chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, sau đó về họp các thành viên trong tổ hòa giải đi gặp gỡ người cần hòa giải để thuyết phục, vận động... chứ để nắm bắt từng điều, khoản của pháp luật vào tuyên truyền cụ thể thì chưa được nhiều vì luật có những sửa đổi. Được nghe phổ biến các quy định mới của pháp luật, tôi sẽ về vận dụng vào công việc hằng ngày nhằm củng cố tình làng, nghĩa xóm, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thôn NTM kiểu mẫu”.

Sau khi hội nghị kết thúc, đồng chí Trần Văn Bình, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Nga Sơn cho chúng tôi biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, phòng đã phối hợp thực hiện được 38 hội nghị tuyên truyền pháp luật với gần 5.000 lượt người tham gia. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, ngoài việc tham mưu cho huyện ban hành kế hoạch hướng dẫn cơ sở tổ chức các hoạt động, phòng còn tham mưu cho huyện tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở cho 400 đại biểu là các thành viên trong Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; báo cáo viên, tuyên truyền viên; công chức, trưởng các tổ chức đoàn thể cấp xã, thị trấn; bí thư các chi bộ, đại diện các tổ hòa giải của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, phòng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội thi tuyên truyền “Ngày pháp luật Việt Nam” bằng hình thức sân khấu hóa trong lực lượng vũ trang huyện Nga Sơn; treo các băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính, cổng công sở cấp huyện, xã, đơn vị, trường học... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng hình thức tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023, nhưng Phòng Tư pháp huyện Yên Định lại tham mưu với UBND huyện chọn phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng chí Trịnh Hồng Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Yên Định chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, vì Luật mới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023. Luật có nhiều điểm mới đòi hỏi cán bộ làm công tác ở cơ sở phải nắm rõ để thực hiện nhiệm vụ cũng như thẩm quyền, trách nhiệm được giám sát, kiểm tra, kiến nghị nhằm đảm bảo dân chủ ở cơ sở được thực hiện hiệu quả, nghiêm túc, thực chất; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Bên cạnh đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện phối hợp với huyện đoàn, công an huyện và các trường học trên địa bàn huyện Yên Định tổ chức 2 hội thi “Thanh niên học đường với văn hóa giao thông năm 2023", 1 hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội”, các buổi tuyên truyền về pháp luật học đường, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, phòng chống thuốc lá điện tử, diễn tập các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và các kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra vụ cháy cho hơn 2.000 cán bộ, giáo viên và học sinh các trường tham gia. Toàn huyện đã phát động treo được trên 300 băng rôn, khẩu hiệu ở các công sở, trường học, các trục đường chính nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong Nhân dân.

... nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trở thành sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp, cho biết: Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai ngày pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với Sở Tư pháp, đã cụ thể hóa kế hoạch triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn Luật Tiếp cận thông tin gắn với hưởng ứng ngày pháp luật và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phối hợp với UBND TP Thanh Hóa tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu dọc các trục đường chính trên địa bàn TP Thanh Hóa. Ngoài ra, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thanh Hóa ra các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền các hoạt động Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; phối hợp với các địa phương tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý theo chương trình xây dựng luật pháp của Quốc hội, Chính phủ năm 2023.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày pháp luật lồng ghép với PBGDPL tới các tầng lớp Nhân dân. Điển hình như UBND huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật và tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác đấu tranh phòng ngừa các loại hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; UBND huyện Mường Lát tổ chức hội thi “Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; Ban Thường vụ Huyện đoàn Cẩm Thủy tổ chức hội thi rung chuông vàng “Tuổi trẻ với pháp luật”; Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức phiên tòa giả định “Vụ án hình sự, xét xử tội giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”...

“Các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật được tập trung tổ chức trong tháng 10 và tháng 11, cao điểm từ ngày 1/11 đến 9/11/2023 để ngày pháp luật thấm sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội, trở thành sự kiện chính trị - pháp lý, nét văn hóa trong đời sống tinh thần của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội và là điểm mốc, nhắc nhở, giáo dục người dân để không chỉ là một ngày, mà tất cả các ngày trong năm mọi tổ chức, cá nhân cần phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của công chức, viên chức, người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, văn minh, an toàn, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” - đồng chí Phan Văn Đại nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Ngân Hà