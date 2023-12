Kiểm tra, xử lý 9.892 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Bám sát kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phát hiện, xử lý 25.525 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 26 tỷ đồng.