Không khoan dung với hành vi câu “Like” trên mạng

Những năm qua, mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa rất nhiều thông tin cũng như mức xử phạt vi phạm hành chính về những trường hợp phát tán thông tin giả mạo, đăng tin sai sự thật để câu “Like”, tăng lượt tương tác trên trang facebook cá nhân. Song, vẫn còn nhiều người không hiểu hoặc cố tình phớt lờ các quy định của pháp luật để vi phạm.

Cơ quan Công an huyện Quan Hóa mời chủ một tiệm cắt tóc ở thị trấn Hồi Xuân lên làm việc. (Ảnh Công an huyện Quan Hóa cung cấp)

Chỉ để "câu like"

29 tuổi - độ tuổi đã trưởng thành về nhận thức, nhưng vào đầu tháng 7-2023, N.T.C. - chủ một tiệm cắt tóc ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa đã tự ý lấy bộ trang phục Công an Nhân dân của người quen mặc vào rồi chụp ảnh đăng lên facebook cá nhân với mục đích câu like, tăng lượt tương tác. Sau khi nắm bắt được thông tin, Công an huyện Quan Hóa đã mời C. lên làm việc, yêu cầu gỡ bài viết đăng ảnh trên facebook, viết cam kết không tái phạm. Đồng thời, tiến hành lập hồ sơ xử lý N.T.C. về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an Nhân dân.

Trước đó, 18h41 ngày 10-4-2023, tại Cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc Công ty CP Thương mại xăng dầu Lai Châu, phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ cướp giật tài sản, đối tượng gây án là nữ giới, đeo khẩu trang, đi xe máy SH không biển số. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ thì có một số đối tượng đã đăng tải trên facebook hình ảnh một cô gái kèm theo video hiện trường vụ cướp giật. Các đối tượng bịa đặt thông tin sai sự thật về cô gái đó là đối tượng gây án, làm nhiễu loạn thông tin. Nguy hại hơn, những bài đăng trên nhận được lượt like lớn và được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng. Nhiều đối tượng đã có những bình luận xúc phạm người có ảnh trên bài bị quy kết là đối tượng gây ra vụ cướp giật. Sau khi nhận được đề nghị của người có ảnh bị các đối tượng ghép tung tin bịa đặt, cơ quan công an vào cuộc xác minh, truy xét, làm rõ danh tính của 9 tài khoản mạng xã hội có hộ khẩu ở TP Lai Châu đăng bài, chia sẻ, bình luận với nội dung vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác nhằm mục đích “câu view, câu like”.

Hay khoảng cuối tháng 3-2023, V.T.H., 35 tuổi, trú tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải bài viết: “Thuê người đi đánh nhau cùng mình để lấy số tiền công 5 triệu đồng đến 70 triệu đồng”. Sau khi H. đăng bài đã thu hút một lượng lớn tương tác của cộng đồng mạng, chia sẻ, lan truyền nhanh chóng, gây mất tình hình an ninh trật tự và tạo tâm lý hoang mang cho người dân. Nắm được thông tin sự việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh và mời H. lên làm việc. Trong quá trình làm việc, H. thừa nhận đã đăng tải bài viết có nội dung trên để “câu like” nhằm tăng tương tác cho trang facebook cá nhân của mình. Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.T.H. với số tiền 5 triệu đồng về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực”.

Cần nâng cao nhận thức pháp luật cho giới trẻ

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường DataReportal có trụ sở tại Singapore thì Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có lượng người dùng tiktok,

facebook và youtube nhiều nhất thế giới, trong đó Việt Nam xếp ở vị trí thứ 7 trong top 10 quốc gia có lượng người dùng facebook nhiều nhất thế giới, với 66,2 triệu người dùng.

Qua số liệu trên cho thấy, ở Việt Nam mạng xã hội đã và đang tác động lớn đến mọi lĩnh vực hoạt động và sinh hoạt của con người, nhất là giới trẻ. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là có một bộ phận giới trẻ sử dụng mạng xã hội như là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mình, dẫn đến đắm chìm vào thế giới ảo trong đời sống thực.

Chị Phạm Thị Nga ở phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa cho biết: Chị có con gái lớn, trước kia cháu còn cho chị kết bạn trong trang facebook cá nhân nhưng sau khi vào theo dõi facebook của cháu, chị thường xuyên góp ý, phê bình về việc cháu đăng tải hình ảnh cá nhân, thỉnh thoảng còn chia sẻ, bình luận về một sự việc, hiện tượng đang được mạng xã hội lan truyền với lời lẽ không hay nên cháu đã chặn không cho chị theo dõi nữa. Mãi đến khi cô bạn thân trao đổi với chị về những hình ảnh của cá nhân cháu đưa lên facebook ăn mặc hở hang, chị mới nhờ người vào facebook của cháu xem thì không thể tin được đó là con gái chị. Đến khi hỏi, con gái chị trả lời rằng “đăng để lấy lượt like"...

Cùng nỗi lo, anh Lê Văn Hưng ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa nói: Con trai anh học hành không được nên ngoài thời gian đi làm thuê cho người ta, thì ở nhà nằm dài xem tiktok, facebook, youtube... Thậm chí có những lúc vào mạng xã hội đăng tải những lời tiêu cực. Vì thế, cứ đọc hay xem trên ti vi về những vụ việc bị lực lượng công an xử lý vi phạm về phát ngôn trên mạng xã hội anh lại lựa thời điểm để nói chuyện; có khi cháu nghe, nhưng cũng có khi không nghe, nhưng chỉ có giải pháp “mưa dầm thấm sâu” như thế mới hy vọng con anh không sai phạm khi dùng mạng xã hội.

Chia sẻ về thực trạng giới trẻ dùng mạng xã hội tìm kiếm cái gọi là “like”, đánh đổi bằng cả lòng tự trọng, nguy hiểm hơn lâu ngày sẽ gây nên sự lệch lạc về nhận thức, thậm chí còn xảy ra điều đáng tiếc không thể lường trước được, Luật gia Hà Sỹ Thắng (Hội Luật gia Thanh Hóa) cho biết: Do tác động của cơ chế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế, những luồng tư tưởng bên ngoài du nhập vào nước ta đã làm cho một bộ phận không nhỏ thanh niên có thái độ thờ ơ với cuộc sống, không quan tâm đến những diễn biến trong xã hội, thiếu hiểu biết pháp luật, đưa lên mạng xã hội những hình ảnh, lời nói chia sẻ thông tin bịa đặt, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Mặc dù tại Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3-2-2020 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung năm 2022) đã quy định chi tiết mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, song dường như mức xử phạt vẫn còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe, nên nhiều người vẫn cố tình phớt lờ quy định của pháp luật để vi phạm.

"Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các trang mạng xã hội đến việc giáo dục, nuôi dưỡng phát triển hoàn thiện nhân cách và lối sống tốt đẹp của tuổi trẻ hiện nay, mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải nâng cao ý thức pháp luật; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng và những bất cập của việc tham gia và sử dụng các trang mạng xã hội một cách an toàn nhất, từ đó giúp thanh niên biết tôn trọng pháp luật, đồng thời cũng nên cương quyết, không khoan dung đối với những hành vi vi phạm pháp luật”, Luật gia Hà Sỹ Thắng nói.

Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định.

Ngân Hà