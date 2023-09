Khởi tố đối tượng bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang để điều tra về tội “Giết người," theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Ngày 22/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (sinh năm 1996, trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội “Giết người," theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang là nghi can bắt cóc cháu N.H.T. (sinh năm 2021, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), đòi tiền chuộc.

Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các Phòng Nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé.

Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu T. tại ao thả cá, thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến (sinh năm 1961, ở cánh đồng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tích cực phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Giang để làm rõ vụ việc.

Theo TTXVN