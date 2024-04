(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi.

{title} Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng sản xuất, buôn bán thức ăn chăn nuôi giả Ngày 28/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi. Các đối tượng Lê Thái Dương (đánh dấu X), Phạm Văn Thắng và Hắc Ngọc Tình cùng tang vật thu được. Các đối tượng gồm: Lê Thái Dương (sinh năm 1992), Phạm Văn Thắng (sinh năm 1982), đều ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương và Hắc Ngọc Tình (sinh năm 1975, ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, Lê Thái Dương là giám đốc, cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Kanji Feed Việt Nam chuyên sản xuất, buôn bán thức ăn chăn nuôi. Sản phẩm do công ty này sản xuất đã được đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “BITCOIN FEED” và nhãn hiệu “Kanji feeds”; được Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương đồng ý công bố trên Cổng thông tin về tiêu chuẩn phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật (quy chuẩn hợp quy), có thành phần chất chính trong thức ăn chăn nuôi là protein thô và lysine. Do không có điều kiện xây dựng nhà máy nên ngày 1/11/2022, Dương đã ký hợp đồng với Công ty TNHH M&D Việt Nam do Phạm Văn Thắng làm quản lý và điều hành hoạt động. Theo hợp đồng đã ký, Thắng nhận gia công sản xuất cho Dương các loại thức ăn chăn nuôi, cung cấp các loại nguyên liệu, phụ liệu trong sản xuất theo yêu cầu của Dương và thanh toán theo từng đợt lấy hàng. Bước đầu xác minh, lực lượng Công an xác định, từ tháng 1/2024, Dương đã chỉ đạo sản xuất “Heo 5”, “Vịt V643” theo các chỉ tiêu ghi trong lệnh sản xuất chỉ đạt độ đạm protein thô (chất chính) khoảng 8-10% không bổ sung lysine. Sau đó, Dương yêu cầu Công ty TNHH M&D Việt Nam đóng vào các bao ghi mã nhãn hiệu 20-50S; KJ 686; KJ687; KJ904 và các bao ghi các mã nhãn hiệu V64S; KJ906 và V32A đều có độ đạm ghi trên bao bì từ 18% đến 19%. Quá trình gia công sản xuất, Thắng biết được Dương gia công sản xuất thức chăn nuôi từ một công thức, cùng một thương hiệu ra nhiều sản phẩm khác nhau kém chất lượng nên đã trao đổi và yêu cầu Dương phải bổ sung các chất để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng. Nhưng Dương cho Thắng biết do nhu cầu khách hàng muốn mua giá rẻ để bán cho lợn xuất chuồng để làm thịt nên Dương vẫn yêu cầu Thắng phải sản xuất theo đúng các chỉ tiêu ghi trên lệnh sản xuất của Dương. Với mục đích muốn bán được nguyên liệu, tạo công ăn việc làm cho người lao động và có doanh thu cho công ty, nên Thắng vẫn chỉ đạo các công nhân sản xuất theo lệnh sản xuất của Dương. Theo tài liệu chứng cứ thu thập được, từ tháng 1/2024 đến khi bị bắt, theo lệnh sản xuất của Dương, Công ty TNHH M&D Việt Nam đã sản xuất từ công thức “Heo 5” ra sản phẩm các mã nhãn hiệu 20-50S; KJ 686; KJ687; KJ904 và từ công thức “VIT 64S” ra sản phẩm các mã nhãn hiệu V64S; KJ906;V32A kém chất lượng và đã bán cho khách hàng với tổng giá trị hàng hóa khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, Dương đã bán cho Hắc Ngọc Tình hơn 10 tấn thức ăn chăn nuôi giả. Mặc dù biết các mã nhãn hiệu trên kém chất lượng so với các chỉ tiêu thành phần chính ghi trên bao bì nhưng vì hám lợi Tình vẫn mua về để bán kiếm lời. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Thái Thanh (CTV)

