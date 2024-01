(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Văn Thế, sinh năm 1982, ở xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về tội giết người, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

{title} Khởi tố, bắt giam đối tượng dùng búa giết người Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Văn Thế, sinh năm 1982, ở xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về tội giết người, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đối tượng Nông Văn Thế. Trước đó, ngày 21/12/2023, Công an thị xã Bỉm Sơn tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của anh T.V.H ở xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn về việc bố đẻ của anh là ông N.V.K bị đối tượng Nông Văn Thế, sinh năm 1982, trú tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang dùng búa đánh gây thương tích nặng vùng đầu, mặt. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. Từ các nguồn tài liệu chứng cứ thu thập được, đến 18h30' ngày 22/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nông Văn Thế khi đối tượng này đang trốn ở xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Qua điều tra, xác minh được biết, năm 2015, Nông Văn Thế và chị N.T.M (con gái ông K) đi làm ăn tại Trung Quốc đã gặp và nảy sinh tình cảm, sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2019, cả hai cùng về Việt Nam xây chung một căn nhà ở xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn nhưng Thế thường xuyên về Tuyên Quang làm ăn, còn chị H thì làm công nhân ở huyện Yên Định (Thanh Hóa). Gần đây, do mâu thuẫn tình cảm nên Nông Văn Thế đã vào Thanh Hóa để tìm gặp chị M nhưng không gặp. Thấy nhà khóa cửa, Thế đã dùng máy mài và búa để cắt khóa vào nhà. Trong lúc đang phá khóa thì ông N.V.K là bố đẻ chị M chạy đến ngăn cản không cho Thế phá khóa. Đang bực tức trong người, Thế đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào vùng đầu, mặt ông K rồi bỏ chạy. Theo kết luận giám định ngày 28/12/2023 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa, thương tích của ông N.V.K là 66%. Thái Thanh (CTV)

