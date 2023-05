Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về PCCC tại cơ sở

Để tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến cơ sở hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về PCCC...

Tổ công tác hướng dẫn trực tiếp tại địa điểm làm việc của BQL KKT Nghi Sơn và các KCN tại KCN Tây Bắc Ga.

Theo đó, Công an tỉnh đã kiện toàn và thành lập 4 tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, 1 tổ thường trực tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các đơn vị. 3 tổ còn lại với thành phần gồm đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đại diện UBND và Công an cấp huyện tổ chức thường trực tại trụ sở UBND cấp huyện và trực tiếp xuống làm việc với chủ các cơ sở để hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở, công trình dự án.

Đến thời điểm hiện tại, các tổ công tác của Công an tỉnh đã bố trí tổ viên trực tiếp đến hướng dẫn đối với 211 cơ sở thuộc đối tượng bị đình chỉ hoạt động sau đợt tổng kiểm tra rà soát. Qua đó đã hướng dẫn, giải đáp đầy đủ, cụ thể, chi tiết các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH. Đồng thời đưa ra các giải pháp cho cơ sở nhằm khắc phục tổng thể các vi phạm, thiếu sót về PCCC. Ngoài ra, các tổ công tác đã tiếp nhận, làm việc trực tiếp và cử hàng trăm lượt cán bộ xuống cơ sở để hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC.

Tổ công tác hướng dẫn Công ty TNHH Long Anh, KCN Tây Bắc Ga các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong PCCC.

Qua theo dõi đối với 211 trường hợp bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh, các cơ sở đều có các giải pháp khắc phục, trong đó có 23 cơ sở đã được nghiệm thu về PCCC hoặc khắc phục xong các tồn tại, vi phạm để đi vào hoạt động trở lại; 19 cơ sở đã thi công xong hệ thống PCCC đang hoàn tất thủ tục nghiệm thu; 16 cơ sở đang thi công hệ thống PCCC; 153 cơ sở đang hoàn thiện thủ tục để được thẩm duyệt về PCCC...

Trong thời gian tới, để tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp tại KCN Tây Bắc Ga, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các khu du lịch biển, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công tác đã thành lập, trực tiếp phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, đồng thời phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Minh Phương – Cao Hường