Đồn Biên phòng Quang Chiểu vận động Nhân dân giao nộp 25 khẩu súng các loại

Qua tuyên tuyền người dân trên địa bàn đã tự giác đến giao nộp cho Đồn Biên phòng 5 khẩu súng tự chế các loại.

Người dân giao nộp súng tự chế (súng cồn) cho lực lượng Biên phòng

Để chủ động phòng ngừa các vấn đề phức tạp về ANTT nảy sinh từ việc sử dụng súng săn, súng tự chế gây ra, trong những năm qua, Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) trong đồng bào dân tộc. Trong đó, đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào trong việc chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, đồ chơi nguy hiểm.

Người dân trên địa bàn xã Mường Chanh (Mường Lát) đến giao nộp súng tự chế cho Đồn Biên phòng Quang Chiểu

Ngày 29-8, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn giao nộp VK-VLN-CCHT trên địa bàn. Qua tuyên tuyền người dân trên địa bàn đã tự giác đến giao nộp cho Đồn Biên phòng 5 khẩu súng tự chế các loại.

Trung tá Lê Đình Phú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh với 22 bản, 2.022 hộ/9.409 nhân khẩu sinh sống. Trên địa bàn Đồn phụ trách chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Thái, Dao, Khơ Mú sinh sống. Do thói quen sử dụng súng để săn bắn, bảo vệ mùa màng, hiện nay một bộ phận người dân trên địa bàn vẫn sử dụng các loại súng săn, súng tự chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự.

Người dân giao nộp súng cho cán bộ Đồn Biên phòng Quang Chiểu

Thực hiện kế hoạch của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán VK-VLN-CCHT trái phép. Theo đó từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, các bản tại xã Quang Chiểu và Mường Chanh tổ chức tuyên truyền được 8 buổi, với 468 lượt người tham dự. Qua tuyên truyền người dân đã tự giác đến giao nộp cho đồn được 25 khẩu súng các loại: trong đó 12 khẩu súng kíp, 13 khẩu súng cồn.

Riêng trong ngày 29-8, người dân tại các bản Cang và Na Him, xã Mường Chanh đã tự nguyện đến giao nộp cho Đồn 5 khẩu súng tự chế: trong đó 2 súng cồn, 3 súng kíp.

Nhờ chủ động làm tốt công tác tuyên truyền và vận động trong đồng bào dân tộc do Đồn phụ trách, từ đầu năm 2023 đến nay, Nhân dân đã giao nộp 25 khẩu súng tự chế.

Người dân xã Mường Chanh ký cam kết với cán bộ Đồn Biên phòng Quang Chiểu không sử dụng vũ khí

Qua công tác tuyên truyền, vận động thu hồi VK-VLN-CCHT nên thời gian qua trên địa bàn đồn phụ trách không có tình trạng người dân sử dụng các loại vũ khí gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Kết quả trên cũng cho thấy ý thức về sử dụng VK-VLN-CCHT trái phép trong đồng bào đã được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh việc thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền lưu động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho bà con, đơn vị còn triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình tàng trữ, sử dụng vũ khí trong các hộ gia đình. Từ đó tranh thủ sự giúp đỡ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dòng họ để trực tiếp đến tuyên truyền, vận động để người dân tự giác giao nộp, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật công tác giao nộp VK-VLN-CCHT trên địa bàn.

