Để mỗi người dân là một hạt nhân tích cực trong công tác PCCC

Xác định công tác tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là tiền đề cho hoạt động phổ cập kiến thức, kỹ năng thực hành PCCC, thoát nạn cho người dân, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cách làm mới, linh hoạt và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần giúp người dân tự mình trải nghiệm thực tế các hoạt động PCCC, đưa hoạt động này dần đi vào nền nếp, thường xuyên trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân...

Với mục tiêu, công tác tuyên truyền phải đến được người dân; nội dung, hình thức tuyên truyền phải linh hoạt, đa dạng và phù hợp với từng lứa tuổi, trình độ nhận thức của từng bộ phận dân cư, từ đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ các mặt công tác tuyên truyền PCCC. Trong đó, chú trọng tổ chức các chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là cho học sinh, sinh viên, các hộ gia đình sinh sống ở khu vực chung cư, nhà cao tầng, các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh...

Công an tỉnh Thanh Hóa trao tặng bình chữa cháy xách tay cho người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các hoạt động trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt, thành các chuỗi hoạt động theo định kỳ hàng tháng; phân công cụ thể trách nhiệm cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an cấp huyện và các đơn vị liên quan xây dựng, đổi mới các nội dung trải nghiệm, thực hành về PCCC và CNCH. Qua đó thu hút đông đảo người dân tại các khu dân cư, người lao động tại cơ sở, học sinh, sinh viên hào hứng nhiệt tình tham gia.

Với các biện pháp triển khai đồng bộ, khoa học, có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức, biện pháp tuyên truyền, trải nghiệm, chỉ tính từ ngày 7/10/2023 đến nay, các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành về PCCC, CNCH trên địa bàn tỉnh, đã thu hút hơn 68.000 lượt người tham gia. Trong đó có nhiều cơ sở giáo dục, khu dân cư có số lượng học sinh, sinh viên và người dân tham gia đông như: Trường Đại học Hồng Đức, Trường Trung cấp nghề Nga Sơn, Trường THPT Nga Sơn có 3.580 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia; hơn 3.000 lượt người dân sinh sống tại các chung cư Đông Phát, Phú Sơn, Mai Xuân Dương, Nam Đại Lộ Lê Lợi tham gia các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, CNCH và diễn tập phương án chữa cháy, CNCH.

Đặc biệt chỉ trong 2 ngày 16 và 17/12/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các trường học, khu dân cư đồng loạt tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành về PCCC, CNCH tại hơn 122 điểm trên địa bàn 27 huyện, thị xã, thành phố, thu hút 59.178 lượt học sinh, người dân tham gia. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm này không chỉ huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống cháy nổ mà còn nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phòng cháy, chữa cháy. Từ đó tập trung được các nguồn lực để xã hội hoá hoạt động PCCC, phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH; góp phần phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ để xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức chương trình trải nghiệm, thực hành PCCC tại các trường học.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, trải nghiệm nâng cao kỹ năng PCCC, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp nhằm xã hội hóa các hoạt động trang bị thiết bị, phương tiện chữa cháy cho người dân, như chương trình trao tặng bình chữa cháy cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã kêu gọi, vận động một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ PCCC và các nhà hảo tâm quyên góp, trao tặng hơn 600 bình chữa cháy cho người dân. Riêng trên địa bàn TP Sầm Sơn từ đầu năm 2023 đến nay đã quyên góp và trao tặng hơn 1 nghìn bình chữa cháy xách tay và cẩm nang an toàn PCCC cho các hộ dân.

Bà Phan Thị Hòa ở phố Bắc Nam, phường Trường Sơn phấn khởi cho biết: "Khi nhận được bình chữa cháy từ chương trình trao tặng bình chữa cháy xách tay của Công an tỉnh, bản thân tôi và các gia đình ở đây thấy rất phấn khởi vì sự quan tâm của các cấp chính quyền, lực lượng Công an và các doanh nghiệp đối với công tác bảo đảm an toàn PCCC cho gia đình chúng tôi. Qua chương trình, tôi còn được hướng dẫn thực hành cách sử dụng bình chữa cháy, qua đó nâng cao kiến thức và kỹ năng PCCC của bản thân, giúp chúng tôi dập tắt đám cháy kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của gia đình và các hộ gia đình xung quanh".

Xác định mục tiêu, lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: “Từng nhà an toàn - Từng nhà máy xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, phường, thị trấn an toàn”. Lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế, xã hội bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, đảm bảo cho mỗi thành viên hộ gia đình hàng năm đều được tiếp cận, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC theo mọi lứa tuổi. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền từ lý thuyết sang các hoạt động thực tế nhằm thu hút được càng nhiều người dân tham gia để ngày càng lan toả sâu rộng các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành về PCCC. Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khoá, thực hành về PCCC và CNCH năm 2024, từ đó từng bước đổi mới tư duy, trang bị kiến thức PCCC cho đối tượng học sinh, sinh viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức chương trình trải nghiệm, thực hành PCCC tại các khu chung cư.

Công tác PCCC không phải của riêng ai, mà là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân. Có thể thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và các chương trình, hoạt động trải nghiệm thực hành PCCC đã góp phần xây dựng mỗi người dân thành một hạt nhân, một nhân tố tích cực, có kiến thức, kỹ năng trong công tác PCCC và CNCH, qua đó thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân PCCC tại địa phương.

Minh Phương (CTV)