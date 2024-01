Đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự tin yêu, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng công an ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong năm, lực lượng quân sự, công an, biên phòng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch và văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT. Tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến biên giới, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc tình hình các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ xảy ra, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, nhất là các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, duy trì hoạt động của khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương... góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, bảo vệ an toàn địa bàn trong mọi tình huống. Thanh Hóa đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023 với 3.505 công dân nhập ngũ; hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023 tại các huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai đến các đơn vị, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các phong trào thi đua. Trong năm, các cơ quan, đơn vị đã huy động hàng chục nghìn ngày công tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, chung sức XDNTM; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ...

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ ở các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thường xuyên phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh biên giới quốc gia gắn với phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh vững chắc. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, phát động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm.

Chiến sĩ mới thuộc Trung đoàn 762 thực hiện nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Giữ vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng đấu tranh, phòng chống hiệu quả tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo tốt an ninh kinh tế, an ninh tại các khu công nghiệp. Đồng thời, thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người lao động; ngăn chặn các đối tượng xấu kích động biểu tình, đình công, gây rối ANTT. Bảo đảm tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh tôn giáo, an ninh mạng. Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong năm, Công an tỉnh đã mở các đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm; phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuần tra bảo đảm ANTT. Trong đó, đã khởi tố 1.082 vụ, 1.735 bị can phạm tội về trật tự xã hội; khởi tố 1.158 vụ, 1.343 bị can phạm tội ma túy; khởi tố 214 vụ, 407 bị can phạm tội về quản lý kinh tế, tham nhũng; khởi tố 6 vụ 7 bị can phạm tội về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; xử lý hành chính 287 vụ, 43 tổ chức, 247 cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường...

Năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu hoàn thành vượt kế hoạch và tăng khá. Để có thể đạt được kết quả đáng tự hào ấy, bên cạnh sự chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền và quần chúng Nhân dân trong tỉnh thì vai trò của việc đảm bảo ANTT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo động lực để kinh tế- xã hội của tỉnh từng bước khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân được củng cố, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương