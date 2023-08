Công ty Cổ phần Dạ Lan tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023

Chiều 2-8, Công ty Cổ phần Dạ Lan tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023. Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo 138 TP Thanh Hóa chọn tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư.

Toàn cảnh buổi lễ.

Trong những năm qua và 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Dạ Lan đã quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và TP Thanh Hóa về đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, Đảng ủy công ty đã ban hành Nghị quyết về việc phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của đảng viên đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; triển khai cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Công ty cũng đã thành lập Ban An toàn do Giám đốc đơn vị trực tiếp điều hành. Thực hiện mô hình “Camera an ninh”, công ty đã trang bị 155 mắt camera tại 6 đơn vị trực thuộc và phát huy tối đa tính năng của hệ thống camera trong việc theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài doanh nghiệp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch tỉnh, đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trao Bằng khen cho tập thể CBCNV công ty.

2 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Với thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023, Công ty Cổ phần Dạ Lan đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, 2 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Cũng nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 138 TP Thanh Hóa đã trao 10 suất quà cho CBCNV công ty có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Dạ Lan và Công an các phường Điện Biên, Trường Thi, Đông Vệ, Tào Xuyên đã ký kết quy chế phối hợp giữ gìn an ninh trật tự.

Đức Long