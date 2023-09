Công an TP Thanh Hóa lập chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT dịp 2-9

(Baothanhhoa.vn) - Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Nhân dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Công an TP Thanh Hóa đã phân công, bố trí lực lượng thành lập các tổ, chốt tại các điểm nút giao thông để xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm TTATGT.