(Baothanhhoa.vn) - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên thời gian nghỉ kéo dài 3 ngày. Đây là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT phục vụ Nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động tăng cường, bố trí lực lượng thường trực, ứng trực, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT có thể xảy ra...

{title} Công an tỉnh bảo đảm tốt ANTT, trật tự ATGT dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên thời gian nghỉ kéo dài 3 ngày. Đây là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT phục vụ Nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động tăng cường, bố trí lực lượng thường trực, ứng trực, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT có thể xảy ra... Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, các đơn vị Công an trong tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy; tiếp tục tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn, triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; kịp thời phát hiện và tham mưu, phối hợp giải quyết, xử lý dứt điểm các mâu thuẫn, vướng mắc trong Nhân dân, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động gây phức tạp tình hình. Cùng với đó, các đơn vị, lực lượng Công an trong tỉnh nhất là lực lượng Công an xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực tiếp chiến đấu đã tăng cường bám sát cơ sở, tiếp tục triển khai chiến dịch tuyên truyền phòng, chống tội phạm gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Riêng lực lượng CSGT, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch đã huy động, bố trí lực lượng, phương tiện vừa tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, vừa thành lập các chốt kiểm tra xử lý vi phạm giao thông tại các “điểm đen”, các chốt giao thông, khu vực công cộng có đông người và phương tiện tham gia giao thông để phân luồng, phân tuyến và hướng dẫn, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng nên trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, tình hình ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không để xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng. Toàn tỉnh xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ trộm cắp tài sản. Lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 5 vụ, 9 đối tượng phạm tội về ma túy; 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 535 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền gần 1,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định đối với 69 trường hợp, tạm giữ 155 phương tiện vi phạm. Trong đó, xử phạt 141 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 500 triệu đồng; xử phạt vi phạm lỗi quá tải trọng 37 trường hợp, xử phạt vi phạm lỗi quá kích thước, cơi nới 10 trường hợp... Kết quả trên đã góp phần đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ Nhân dân đi lại, vui xuân an toàn. Minh Phương (CTV)

Minh Phương (CTV)

Từ khóa: Vi phạmGiao thôngTrật tự ATGTTấn công trấn áp tội phạmTết dương lịchCao điểm tấn công trấn áp tội phạmđảm bảo ANTTCông an Thanh Hóalực lượngLực lượng công an