Công an thị xã Nghi Sơn bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản liên huyện

Công an thị xã Nghi Sơn vừa bắt giữ 2 đối tượng là 2 anh em ruột, gồm: Nguyễn Xuân Phú, sinh năm 1985 và Nguyễn Xuân Mười, sinh năm 1993 đều trú tại tổ dân phố Cao Nam, phường Hải Thượng về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Xuân Phú tại Công an thị xã Nghi Sơn.

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận nguồn tin tố giác của người dân ở Tổ dân phố 3, phường Hải An, thị xã Nghi Sơn về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại Samsung Galaxy A03 màu đen đã qua sử dụng với giá 2.900.000 đồng và số tiền mặt là 106 triệu đồng vào ngày 23-6-2023. Quá trình xác minh ban đầu, xác định đối tượng nghi vấn là 2 nam giới, đeo khẩu trang đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, không đeo biển kiểm soát thực hiện hành vi, khung thời gian đều từ 2 giờ đến 4 giờ sáng. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, các đối tượng đều tẩu thoát theo QL1A đi hướng Nam, thị xã Nghi Sơn.

Qua trao đổi thông tin với Phòng PC02 Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương, xác định, ngày 21-6-2023 và ngày 11-5-2023 trên địa bàn huyện Quảng Xương cũng xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản do 2 đối tượng nam thanh niên có đặc điểm nêu trên thực hiện trên tuyến QL 1A có tính chất, đặc điểm tương đồng với vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn thị xã Nghi Sơn. Công an thị xã đã phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh và Công an huyện Quảng Xương, Công ty Cổ phần 19-5 Thanh Hóa xác lập chuyên án không quản ngày đêm, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phương án, tuần tra, xác minh làm rõ vụ việc. Qua đó, phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Phú, sinh năm 1985 và Nguyễn Xuân Mười, sinh năm 1993 đều trú tại tổ dân phố Cao Nam, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn. Đối tượng Nguyễn Xuân Phú đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Xuân Mười có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Mười tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh làm rõ, Nguyễn Xuân Phú đã khai nhận cùng Nguyễn Xuân Mười thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại phường Hải An, thị xã Nghi Sơn và trên địa bàn huyện Quảng Xương. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng là sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển liên huyện, sau đó lợi dụng sơ hở của người dân, đột nhập vào nhà lục soát tài sản để lấy những tài sản có giá trị như tiền, điện thoại, vàng…

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đấu tranh, mở rộng các vụ trộm cắp mà 2 đối tượng trên đã thực hiện.

Sỹ Thành - Huyền Diệu