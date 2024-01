Công an thị trấn Bến Sung bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép

Qua công tác nắm tình hình và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, thời gian qua, Công an trị trấn Bến Sung (Như Thanh) đã liên tiếp phát hiện 3 vụ, 6 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 2,37 kg pháo hoa nổ.

Ảnh minh họa.

Điển hình, ngày 24/12/2023, Công an thị trấn Bến Sung và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Như Thanh đã phối hợp bắt quả tang N.V.T, sinh năm 2005 ở thị trấn Bến Sung và T.C.S, sinh năm 2008 ở xã Yên Thọ (Như Thanh) đang tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép.

Tại chỗ lực lượng Công an đã thu giữ 6 quả pháo nổ tự chế (trọng lượng 0,51 kg). Qua làm việc và tuyên truyền, vận động, gia đình N.V.T đã mang đến cơ quan Công an giao nộp 3,2kg nguyên liệu sản xuất pháo.

Tiếp đó, ngày 25/12/2023, trong khi đang phối hợp tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an thị trấn Bến Sung và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Như Thanh đã phát hiện, bắt quả tang T.T.A và L.M.T đều sinh năm 2008 ở xã Phú Nhuận (Như Thanh) đang tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, thu giữ 16 quả pháo nổ tự chế (trọng lượng 0,6 kg).

Cùng ngày, Công an thị trấn Bến Sung tiếp tục bắt giữ L.H.A và Đ.D.P đều sinh năm 2008 ở xã Vạn Thắng (Nông Cống) tàng trữ 6 quả pháo nổ tự chế (trọng lượng 0,15kg).

Tại cơ quan Công an, theo lời khai ban đầu của các đối tượng, toàn bộ số pháo mà lực lượng Công an thu giữ đều do các đối tượng mua trên mạng xã hội để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hà Phương (CTV)