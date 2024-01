Công an Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo hoa

Chỉ sau một thời gian ngắn ra quân tập trung lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh trấn áp mạnh đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiệt, bắt giữ 40 vụ, 87 đối tượng liên quan đến pháo, thu giữ gần 1.000 kg pháo các loại và nhiều tang vật, phương tiện khác có liên quan.

Công an huyện Thọ Xuân tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 14 cơ sở giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa của Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng). Đây là đơn vị duy nhất sản xuất, phân phối, kinh doanh các sản phẩm pháo hoa và được cơ quan Công an cấp giấy phép kinh doanh pháo hoa.

Tuy nhiên, trên thị trường và không gian mạng đã xuất hiện tình trạng các đối tượng chào hàng, mua bán trái phép các loại pháo với nhiều chủng loại, mẫu mã, hình dáng, kích thước khác nhau. Một số đối tượng mua, gom pháo hoa từ các cửa hàng được phép kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng để bán lại trái phép cho người khác mua, sử dụng. Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng việc được cho phép sử dụng pháo hoa để chế tạo, sản xuất, mua bán, sử dụng pháo trái phép gây mất ANTT trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 20/12/2023, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã có Thư kêu gọi toàn dân thực hiện Cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 436/KH-CAT-PC06 ngày 2/11/2023 về phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an cấp huyện, xã tăng cường lực lượng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo.

Hộ kinh doanh ký cam kết không tàng trữ, mua bán pháo trái phép.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý, sử dụng pháo, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần nâng cao nhận thức về các loại pháo để tránh bị nhầm lẫn, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Trong đó, người dân cần phân biệt rõ pháo hoa (được phép sử dụng) và pháo hoa nổ (không được phép sử dụng). Khi có nhu cầu mua pháo hoa, người dân phải mua tại cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng được Bộ Công an cấp phép; sau khi mua, mang hóa đơn, chúng từ mua đăng ký với cơ quan Công an nơi cư trú về mục đích, dự định sử dụng để có biện pháp quản lý. Chỉ người mua có tên trong hóa đơn và gia đình được sử dụng, nghiêm cấm hành vi mua, bán lại pháo hoa để kiếm lợi nhuận.

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo. Mọi hành vi vi phạm tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Ngoài ra, mặc dù các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng pháo hoa, nhưng nếu sử dụng pháo hoa tại nơi công cộng gây ảnh hưởng đến ANTT thì có thể bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự.

Pháo bao gồm pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa. Trong các loại pháo này, cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được phép sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Người được sử dụng pháo hoa phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự. Nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa không do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Công an Thanh Hóa kêu gọi các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh tuyệt đối không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo; tích cực phát hiện, tố giác và giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh với các hành vi vi phạm...

Mọi thông tin về tội phạm và vi phạm về pháo, đề nghị các tổ chức, cá nhân cung cấp kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh 02373.725.725 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Mai Hà (CTV)