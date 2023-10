Công an huyện Vĩnh Lộc tăng cường xử lý xe quá tải trọng trên Tỉnh lộ 508B

Thời gian gần đây trên Tỉnh lộ 508B, đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Lộc xuất hiện nhiều phương tiện chở quá tải trọng. Công an huyện Vĩnh Lộc đã tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm chở quá tải trọng cho phép.

Công an huyện Vĩnh Lộc tăng cường kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm chở quá tải trọng.

Thời gian qua, tình trạng xe ô tô tải chở đá tảng, có dấu hiệu quá tải, quá khổ di chuyển trên Tỉnh lộ 508B, gây bụi và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Trong đó có nhiều phương tiện đã hoán cải nhưng vẫn lưu thông được các cơ quan chức và năng kiểm tra, xử lý. Trên tuyến đường liên xã từ Minh Tân tới Vĩnh Hùng hằng ngày luôn phải hứng chịu nhiều đoàn xe chở đá tảng có kích thước lớn hơn thành thùng xe di chuyển qua lại.

Trước thực trạng trên, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện Vĩnh Lộc đã bố trí lực lượng cắm chốt và tổ chức tuần tra lưu động trên tuyến đường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện 3 xe ô tô tải có dấu hiệu chở quá tải trọng, trong đó có một xe chở quá hơn 50% tải trọng cho phép.

Thực tế cho thấy vi phạm tải trọng phương tiện, đặc biệt là tại các khu vực tập trung nhiều mỏ khai thác đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Đây cũng là nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thời gian tới, Công an huyện Vĩnh Lộc tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe cố tình chở quá tải, cơi nới thành thùng gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Mai Hà (Công an tỉnh)