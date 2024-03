Công an huyện Thọ Xuân xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong lứa tuổi học sinh, thời gian qua Công an huyện Thọ Xuân đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Công an huyện Thọ Xuân tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm TTAGT trong thanh thiếu niên, học sinh.

Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông tại các trường học đã được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Thọ Xuân phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Ban Giám hiệu các nhà trường triển khai thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều học sinh, phụ huynh học sinh vẫn chưa nhận thức được đầy đủ về trách nhiệm cũng như hậu quả của việc không chấp hành Luật giao thông đường bộ dẫn đến tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm điều khiển mô tô vi phạm Luật Giao thông đường bộ thường xuyên xảy ra.

Trước tình hình trên, Công an huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã, thị trấn bố trí lực lượng cắm chốt và tuần tra lưu động để vừa tuyên truyền nhắc nhở, vừa phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm.

Qua công tác tuần tra xử lý, từ đầu năm 2024 đến nay Công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 80 trường hợp là học sinh. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm và chưa đủ tuổi điều khiển xe máy...

Bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý, Công an huyện Thọ Xuân đã lập danh sách các trường hợp vi phạm, thông báo đến Ban Giám hiệu các trường để cùng phối hợp với phụ huynh có biện pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm Luật Giáo thông cho học sinh.

Chuyên đề xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT sẽ được lực lượng Cảnh sát giao thông- trật tự Công an huyện Thọ Xuân phối hợp cùng với nhà trường và gia đình duy trì thường xuyên, để kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Mai Hà (Công an tỉnh)