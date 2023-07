(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Thọ Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…

{title} Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ nhiều đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự Công an huyện Thọ Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự… Trước đó, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh chuyên án giai đoạn 2 với tội phạm tín dụng đen, Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng: Trịnh Đình Phong, sinh năm 1982 và Trịnh Đình Tiến, sinh năm 1995 đều ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 16 giấy vay tiền, 1 ô tô, 3 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan. Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã cho 19 người trên địa bàn xã Xuân Thiên và các xã lân cận vay số tiền khoảng 730 triệu đồng với lãi suất từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính trên 200 triệu đồng. Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Thọ Xuân xác định: Để mở rộng địa bàn hoạt động, Phong và Tiến đã liên kết với Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1980 ở xã Định Liên, huyện Yên Định mở hiệu cầm đồ ở xã Định Liên để hoạt động cho vay lãi nặng. Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuân, Công an huyện Thọ Xuân đã thu giữ 3 quyển số ghi chép các giao dịch cho vay, 10 xe mô tô, 1 xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, Tuân đã cho gần 150 người dân trên địa bàn xã Định Liên và các xã lân cận vay số tiền khoảng 1 tỷ đồng với mức lãi suất từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày với, thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng. Được biết, từ cuối tháng 3-2023 đến nay, Công an huyện Thọ Xuân đã liên tiếp đấu tranh, bắt giữ 11 đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền thu lời bất chính trên 4 tỷ đồng. Quốc Hương

