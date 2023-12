Công an huyện Như Xuân bắt quả tang nhiều học sinh chế tạo pháo nổ

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 2024, thời gian qua Công an huyện Như Xuân đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng chế tạo pháo nổ, thu giữ số lượng lớn pháo và thuốc pháo. Đáng chú ý, trong số đối tượng chế tạo pháo nổ có nhiều trường hợp là học sinh...

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Qua công tác nắm tình hình và xác minh các nguồn tin do người dân cung cấp, ngày 18/12/2023 Công an huyện Như Xuân và Công an xã Hóa Quỳ đã phối hợp kiểm tra hành chính tại nhà ở của N.D.H, sinh năm 2007 ở thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ: 79 quả quả pháo nổ có tổng trọng lượng 5,86kg; 0,130kg than dạng viên; 0,6kg bột thuốc pháo đã qua pha trộn; 1 hộp cuộn tròn bằng kim loại dùng để pha trộn các nguyên liệu chế tạo pháo...

Tiếp đó, ngày 20/12/2023 Công an huyện Như Xuân và Công an xã Hóa Quỳ đã phối hợp kiểm tra hành chính đối với L.M.P., sinh năm 2009 ở xã Hóa Quỳ. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện thu giữ 1,035kg bột Kali clorat; 0,260kg bột than củi; 1,015kg bột lưu huỳnh; 24 cuộn giấy được quấn nhiều lớp thành hình trụ tròn, bên trong rỗng có kích thước khác nhau và nhiều nguyên liệu có liên quan để chế tạo pháo nổ.

Tiếp tục điều tra, mở rộng, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ tại nhà ở của L. Đ. T., sinh năm 2011 ở thôn Tân Thịnh, xã Hóa Quỳ 0,205kg hỗn hợp bột thuốc pháo đã pha trộn.

Theo kết quả điều tra ban đầu hầu hết các trường hợp chế tạo pháo nổ trái phép này đều là học sinh. Do thiếu sự quản lý, quan tâm của gia đình nên các em đã lên Youtube xem cách dạy làm pháo nổ và lên mạng mua nguyên liệu về tự chế thành quả pháo nổ, mục đích để sử dụng và bán lấy tiền tiêu sài. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn hết sức nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tình mạng, sức khỏe của các em và những người xung quanh...cần sớm được cảnh báo và ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Lực lượng Công an cũng khuyến cáo các gia đình cần quan tâm quản lý chặt chẽ đối với con em mình, tránh để khi xảy ra tai nạn cháy, nổ hoặc hậu quả pháp lý...

Mai Hà (Công an tỉnh)