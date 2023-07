Công an huyện Như Xuân bắt giữ đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Huỳnh Văn Long, sinh năm 1989 ở xã Thọ Phước, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Đối tượng Huỳnh Văn Long.

Qua công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng được mở bằng thông tin cá nhân của nhiều người ở trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa để thực hiện các giao dịch có dấu hiệu phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và điều tra truy xét, Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng xác định Huỳnh Văn Long là đối tượng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập Long đến cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Văn Long khai nhận: Do trước đây đã từng đi sang Campuchia làm việc nên biết được cách mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng với các đối tượng rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng thu được lợi nhuận cao.

Để thực hiện hành vi này, từ đầu năm 2023 đến khi bị phát hiện, Long đã lên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo, vào các hội nhóm hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng giao dịch tìm người để bán, cho thuê tài khoản. Sau khi tìm được khách và thỏa thuận việc mua bán, thuê tài khoản theo yêu cầu của khách hàng và theo từng ngân hàng, tên chủ tài khoản…, Long sẽ tìm bạn bè, người thân quen để rủ rê, mời chào mở tài khoản theo yêu cầu của Long, bán hoặc cho Long thuê, sau đó Long lại đem bán hoặc cho các đối tượng khác thuê lại với giá cao hơn để hưởng hoa hồng.

Ngoài việc thu thập, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng, Huỳnh Văn Long còn mở 5 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh chỉ để lấy tư cách pháp nhân đến các ngân hàng mở tài khoản để bán và cho thuê kiếm tiền.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kiểm tra, xác minh và tạm giữ các đồ vật, tài liệu gồm: 2 bộ máy tính, 1 bộ máy in màu, 1 máy ép plastis, 5 điện thoại di động, 5 con dấu công ty và 2 dấu tên giám đốc công ty, 32 thẻ cứng ngân hàng và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động mở và hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản đứng tên Huỳnh Văn Long và các đối tượng khác.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2023 đến nay, Huỳnh Văn Long đã mở, thu gom, mua bán, trao đổi hơn 60 tài khoản ngân hàng.

Mai Hà