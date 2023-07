Công an huyện Như Xuân bắt giữ 3 đối tượng trộm chó

Khi phát hiện bị truy đuổi, các đối tượng trộm chó đã sử dụng bình xịt cay, ớt bột để chống trả lực lượng Công an.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đêm ngày 5-7, rạng sáng 6-7, Công an huyện Như Xuân và Công an thị trấn Yên Cát, Công an xã Hóa Quỳ, Công an xã Thượng Ninh tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Trong quá trình tuần tra, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn trộm chó nên tổ tuần tra bám theo. Khi phát hiện bị truy đuổi, 2 đối tượng đã sử dụng bình xịt cay, ớt bột để xịt và ném vào lực lượng chức năng.

Với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, tổ tuần tra vẫn áp sát, dừng xe của 2 đối tượng trên, lúc này các đối tượng tiếp tục dùng chai thủy tinh, dao tự chế, bình xịt cay, kích điện đe dọa tấn công lực lượng truy đuổi và vứt lại 1 xe máy, 1 bao tải chó rồi chạy bộ vào rừng.

Ngay lập tức Công an huyện Như Xuân đã huy động lực lượng vây bắt 2 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Hiếu, sinh năm 1982, ở thôn Mó 2, Cán Khê, Như Thanh và Trịnh Văn Phượng, sinh năm 1998, ở thôn Long Linh Nội, Trường Xuân, Thọ Xuân. Trong đó, Trịnh Văn Phượng là đối tượng đã có 1 tiền án về tội có ý gây thương tích và 1 tiền án tội trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 kích điện dùng để bắt chó, 1 xe máy, 1 bình xịt hơi cay, 1 bao tải chứa 3 con chó.

Xác minh mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân bắt thêm Lê Thị Phượng, sinh năm 1985 ở thôn 1, Xuân Giang, Thọ Xuân là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp chó.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ thêm nhiều nhiều đồ vật khác có liên quan.

Đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, trước đó các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm chó ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Thủ đoạn của các đối tượng là phân công Nguyễn Duy Hiếu và Trịnh Văn Phượng trực tiếp đi trộm chó, khi trộm được thì gọi Lê Thị Phượng ra đường đón nhận chó về làm thịt bán. Các đối tượng chuẩn bị các công cụ như dao tự chế, ớt bột, bình xịt cay, chai thủy tinh mang theo, khi bị phát hiện, đuổi bắt sẽ sử dụng chống trả để tẩu thoát.

Đây là nhóm đối tượng trộm chó chuyên nghiệp, một số đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp chó, đặc biệt Lê Thị Phượng là đối tượng đã bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt, khởi tố về tội trộm chó vào năm 2019 với vai trò chủ mưu, cầm đầu, nay lại tiếp tục tổ chức phạm tội.

Hiện, Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.

Vũ Du