Chung tay phòng, chống tệ nạn ma túy

Đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà cần sự chung tay vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này.

Tang vật của tội phạm buôn bán ma túy tại trụ sở Công an huyện Nông Cống.

Hệ lụy khôn lường

Theo bác sĩ chuyên khoa I Bùi Hải Triều, Phó trưởng Khoa Lão khoa, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, người sử dụng ma túy thường gặp tổn hại về sức khỏe như: Ảnh hưởng đến não bộ, hệ thần kinh, tim mạch, rối loạn tâm thần... Người sử dụng quá liều sẽ dẫn đến các bệnh lý cấp tính, có thể gây tử vong, đột quỵ não. Sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá với liều lượng, cấp độ cao sẽ gây hoang tưởng, ảo giác, không kiểm soát được hành vi, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh và dễ dẫn đến con đường phạm tội.

Với những gia đình có người nghiện ma túy luôn phải sống trong sự bất hạnh, kinh tế sa sút, lâm vào cảnh bần cùng, dễ nảy sinh mâu thuẫn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Bởi thế mà nhiều đứa trẻ phải sống cảnh ly tán, thiếu sự chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần; cha, mẹ già không người chăm sóc... Ví như gia đình bà Hoàng Thị Dung ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa chẳng hạn. Ở tuổi ngoài 80, nhẽ ra phải được sống vui vẻ, sum vầy bên con cháu, nhưng bà phải sống thui thủi một mình, dù có tới 3 người con.

“Trước đây, tôi cũng có một gia đình hạnh phúc. Tuy không khá giả, nhưng các con lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của bố mẹ. Bi kịch ập đến khi con trai thứ mải mê chơi bời và lún sâu vào nghiện ngập, phải bán hết tài sản, vợ nó chán, bỏ mặc chồng con, đi xuất khẩu lao động rồi lấy chồng khác. Tôi tuổi cao, sức yếu không làm ra tiền nhưng mỗi lần nó về xin xỏ không được là chửi bới. Có lần giằng co với nó, bị nó xô ngã gãy tay", bà Dung chua chát chia sẻ.

Không chỉ bà Dung mà còn có rất nhiều gia đình lâm vào cảnh bần cùng hoặc “tan đàn xẻ nghé” bởi ma túy. Tệ nạn ma túy cũng làm tăng tệ nạn mại dâm, tai nạn giao thông, là mầm mống của nhiều loại tội phạm khác gây mất an ninh trật tự...

Cuộc chiến nhiều cam go

Theo Trung tá Lê Sĩ Thọ, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Nông Cống cho biết, ma túy mà các đối tượng thường sử dụng hiện nay là cỏ Mỹ, kẹo, ma túy đá và ketamine, bởi những loại này thường gây ảo giác mạnh, độ phê nhanh, kéo dài, có thể sử dụng ở bất kỳ địa điểm, thời gian nào. Mặt khác, sự xuất hiện đa dạng của các loại ma túy mới như bánh lười, trà sữa, nước vui... nhắm đến các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên đã và đang làm phức tạp thêm tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, sự gia tăng về tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí nóng, gây nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh của lực lượng chức năng. Lợi nhuận của việc buôn bán chất ma túy cũng rất lớn nên các đối tượng sẵn sàng vi phạm pháp luật, thực hiện các hành vi phạm tội nhằm thu lời bất chính. Trong khi một số thanh, thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy nên đã sử dụng và phạm tội về ma túy.

Được biết, trong Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), lực lượng công an đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn tỉnh. Tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tập trung điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên tỉnh, xuyên quốc gia. Theo đó, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 95 vụ, 191 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy; thu giữ 1,85kg nhựa thuốc phiện, 125,78g

heroin, 888,85g và 9.455 viên ma túy tổng hợp; triệt xóa 2 điểm phức tạp, 11 điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy...

Tại các cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và số 2, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận, chữa trị cai nghiện mới cho 190 người, trong đó 186 người cai nghiện bắt buộc, 4 người cai nghiện tự nguyện; tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho 187 đối tượng hết thời hạn cai nghiện tại các cơ sở trở về cộng đồng. Hiện 2 cơ sở đang quản lý 1.018 đối tượng, trong đó có 997 đối tượng cai nghiện bắt buộc và 21 đối tượng cai nghiện tự nguyện. Cơ sở điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội và Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tổ chức điều trị cho 102 bệnh nhân.

Phòng, chống ma túy là cuộc chiến đầy cam go, gian khổ, thậm chí là cả hy sinh. Với mục tiêu “chặn cung”, “giảm cầu” và giảm tác hại của ma túy, tiến tới xóa bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội, cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, cảnh báo các loại ma túy mới nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật cũng như tác hại của ma túy đến mọi tầng lớp Nhân dân. Tập trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, trong thanh, thiếu niên và đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và các nhóm đối tượng nguy cơ cao tại các xã, phường. Tích cực vận động quần chúng Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy. Lực lượng công an tăng cường mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy để bắt, xử lý các đối tượng phạm tội. Phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, lập danh sách đối tượng liên quan đến ma túy để có biện pháp quản lý phù hợp tại địa phương. Lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan của ma túy trong cộng đồng dân cư. Đưa các đối tượng đủ điều kiện vào diện quản lý và có biện pháp đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các đường dây phức tạp, những “điểm nóng” về ma túy...

Bài và ảnh: Mai Phương