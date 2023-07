Bắt giữ đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an thị xã Bỉm Sơn vừa phối hợp với Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Đình Khang, sinh năm 1995 ở phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đây là đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh…

Đối tượng Trần Đình Khang.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của Công an thị xã Bỉm Sơn, các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp này đều di chuyển từ Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy. Chỉ riêng ngày 26/6/2023, Trần Đình Khang cùng đồng bọn đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Ba Đình và Ngọc Trạo của thị xã Bỉm Sơn.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự chủ quan, lơ là mất cảnh giác của chủ các phương tiện trong việc quản lý tài sản của mình (để xe máy ở vỉa hè, không khóa cổ, khóa càng, không có người trông coi…) để trộm cắp.

Để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động quản lý và bảo vệ tài sản của mình, không nên để xe máy ở những nơi vắng vẻ không người trông coi và phải có khóa cổ, khóa càng cẩn thận nhằm hạn chế tối đa những sơ hở để kẻ gian có thể lợi dụng trộm cắp. Khi không may bị mất trộm hoặc phát hiện kẻ gian cần báo ngay cho lực lượng Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Thái Thanh