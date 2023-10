(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 5 giờ ngày 18/10/2023, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Phong đã bắt quả tang 8 đối tượng đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Anh Lụa do Nguyễn Thị Lự, sinh năm 1979 ở xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa làm chủ.

{title} Bắt 8 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke Khoảng 5 giờ ngày 18/10/2023, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Phong đã bắt quả tang 8 đối tượng đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Anh Lụa doNguyễn Thị Lự, sinh năm 1979 ở xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa làm chủ. Các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy bị Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ. Trong số 8 đối tượng sử dụng ma túy có 4 đối tượng ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 2 đối tượng ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và 2 đối tượng ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 3 gói nilon có bám dính các chất dạng tinh thể màu trắng, 1 đĩa sứ đang còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng đá trên bề mặt cùng nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, 7/8 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện Công an huyện Hoằng Hóa đã tạm giữ 5 đối tượng gồm: Trần Văn Cả, sinh năm 1989; Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1989 đều ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1999 ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa; Lương Thị Dầu, sinh năm 2005 và Cụt Thị Bù, sinh năm 2005 đều ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thái Thanh

Thái Thanh

Từ khóa: Sử dụng trái phép chất ma túyMa túyDương tính với ma túyCông an huyệnhuyện Hoằng Hóaxã Hoằng Phụđối tượngsử dụng trái phép