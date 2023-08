Bảo đảm an ninh, an toàn quá trình bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chiều 22-8, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn quá trình bảo dưỡng tổng thể lần đầu Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế phát biểu tham luận tại Hội Nghị.

Theo kế hoạch, từ ngày 25-8-2023, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tạm dừng hoạt động 55 ngày để bảo dưỡng tổng thể lần đầu. Quá trình bảo dưỡng, có sự tham gia của hàng nghìn lao động, trong đó có nhiều chuyên gia, lao động là người nước ngoài; số lượng máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ bảo dưỡng có giá trị kinh tế lớn; tần suất, lưu lượng các phương tiện ra vào Nhà máy thường xuyên… tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình bảo dưỡng tổng thể lần đầu của Nhà máy là hết sức quan trọng, cần sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của nhiều đơn vị.

Lãnh đạo Công an thị xã Nghi Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an thị xã Nghi Sơn đã thảo luận, đánh giá tình hình, nêu lên các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong quá trình bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Từ đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt nhất công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động trong quá trình bảo dưỡng tổng thể Nhà máy, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, “đột xuất”, “bất ngờ”.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là nhiệm vụ rất quan trọng. Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch về công tác công an bảo đảm an ninh, an toàn quá trình bảo dưỡng tổng thể lần đầu Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị với mục đích, yêu cầu cao nhất là đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” về ANTT; trọng tâm là bảo vệ an toàn máy móc, thiết bị, các cơ sở vật chất, kỹ thuật; an toàn về tính mạng, tài sản hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, người lao động trong và ngoài nước có liên quan; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự ATGT; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng quá trình Nhà máy tiến hành bảo dưỡng tổng thể để hoạt động…

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh đề ra. Trong đó, chủ động báo cáo tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh, Bộ Công an chỉ đạo xử lý kịp thời mọi tình hình liên quan đến an ninh, trật tự có nguy cơ gây ảnh hưởng đến quá trình bảo dưỡng Nhà máy, có biện pháp xử lý giải quyết không để nảy sinh phức tạp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khủng bố, phá hoại, cháy, nổ, sự cố về môi trường…

Phối hợp tham mưu, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền địa phương, Công y TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các nhà thầu thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Củng cố, xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ chuyên trách và lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Nhà máy. Tăng cường công tác giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên và Nhân dân, nhằm chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời mọi tình hình liên quan ANTT.

Riêng lực lượng Công an, đặc biệt là các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm tốt các vấn đề liên quan đến ANTT, trọng tâm là làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; các hành vi vi phạm về môi trường; quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như: Băng nhóm tội phạm liên quan đến bảo kê, can dự vào lĩnh vực kinh tế; các loại tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm gây thương tích, giết người; các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, ma túy… bảo đảm trong suốt quá trình bảo dưỡng tổng thể lần đầu Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn được diễn ra an toàn…

Đình Hợp