Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại huyện Nga Sơn

Sáng 11/3, đồng chí Lại Thế Khái, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại huyện Nga Sơn.

Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và đoàn công tác thắp hương viếng nạn nhân Lý Văn Hải, thôn 2, xã Nga Phượng.

Đoàn đã đến thăm viếng, hỗ trợ gia đình các nạn nhân Lý Văn Hải, thôn 2, xã Nga Phượng và Mai Văn Lợi, thôn 1 Phương Phú, xã Nga Thạch.

Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân Lý Văn Hải, thôn 2, xã Nga Phượng.

Tại gia đình các nạn nhân, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Lại Thế Khái đã chia sẻ mất mát với người thân, gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời, động viên người thân, gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông vơi bớt đau thương, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Qua vụ tai nạn này, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Lại Thế Khái mong muốn các gia đình, người thân, cùng bà con trong thôn, xóm nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

Nỗi đau mất người thân của vợ và các con nạn nhân Lý Văn Hải.

Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; cảnh báo người dân tham gia giao thông trong đêm khuya, trời tối sương mù hạn chế tầm nhìn.

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh thắp hương viếng nạn nhân Mai Văn Lợi, thôn 1 Phương Phú, xã Nga Thạch.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 10/3, trên trục đường km198+100, Quốc lộ 10 thuộc tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải bồn BKS: 36H-047.87 do Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1983, trú tại thôn Châu Triều, xã Hoằng Châu (Hoằng Hoá) điều khiển đi theo hướng Bắc - Nam va chạm với xe mô tô nhãn hiệu Wave Anpha không gắn biển kiểm soát đi 2 người gồm: Lý Văn Hải sinh năm 1986, trú tại thôn 2, xã Nga Phượng và Mai Văn Lợi sinh năm 1982, trú tại thôn 1 Phương Phú, xã Nga Thạch (Nga Sơn) đi theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh giữa hai xe khiến anh Hải và anh Lợi tử vong tại chỗ.

Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Mai Văn Lợi, thôn 1 Phương Phú, xã Nga Thạch.

Qua xét nghiệm nồng độ cồn của lái xe bồn Nguyễn Văn Nghĩa không có, âm tính với ma túy. Nguyên nhân ban đầu được các lực lượng chức năng xác định là do người điều khiển xe máy lấn làn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nga Sơn đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Hải Đăng