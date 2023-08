6 trường hợp xe ôtô vận tải hành khách và xe container vi phạm trong ngày đầu ra quân

Sáng 15-8, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân thực hiện giai đoạn 2 của Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

Công an huyện Hậu Lộc tuyên truyền, nhắc nhở lái xe container chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Trong giai đoạn 1 (từ 1-8 đến 14-8-2023), cùng với các biện pháp tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 23 trường hợp xe khách và 2 trường hợp xe container vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, chủ yếu là các lỗi vi phạm về tốc độ, dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Công an huyện Như Thanh xuống tận các khu vực điểm mỏ tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, chủ doanh nghiệp chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Đúng 7h00’ ngày 15-8, bắt đầu triển khai giai đoạn 2 của Kế hoạch 382 của Bộ Công an và Kế hoạch 326 của Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container, lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát kết hợp cắm chốt tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách và xe container.

Một tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe khách đường dài.

Với tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, xử lý nghiêm minh “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, tính đến 15h ngày 15-8, lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 4 xe ô tô chở khách vi phạm các lỗi: tốc độ, đỗ, dừng sai quy định, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy, phạt tiền 5,2 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 1 trường hợp; xử lý 2 trường hợp xe containe vi phạm quá tải trọng, phạt tiền 6,9 triệu đồng, tước 1 phù hiệu vận tải.

Theo Kế hoạch, đợt cao điểm thực hiện đến hết ngày 15-10-2023.

Mai Hà