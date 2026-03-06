Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp Thời sự 11:22 13/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/1, tại xã Yên Định, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc...

Xã Yên Trường: Gần 2.400 người được nhận quà của Đảng, Nhà nước Đời sống - Xã hội 15:44 31/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 31/12, xã Yên Trường đã thực hiện chi trả, cấp phát tiền cho các đối tượng theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, ngày 28/12/2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên...

Năm 2025, xã Yên Trường có 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Thời sự 10:14 30/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/12, HĐND xã Yên Trường, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026; xem xét,...