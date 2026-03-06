Xã Yên Trường

Hotline: 0822.173.636   |

Chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 15

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/3, tại buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 15, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu nội dung chính các chương trình hành động.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/1, tại xã Yên Định, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc...
