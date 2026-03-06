(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/3, tại buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 15, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu nội dung chính các chương trình hành động.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/1, tại xã Yên Định, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 31/12, xã Yên Trường đã thực hiện chi trả, cấp phát tiền cho các đối tượng theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, ngày 28/12/2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/12, HĐND xã Yên Trường, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026; xem xét,...
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 13/11, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, cùng đại diện UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo xã Yên Trường đã đến dự, chung...
(Baothanhhoa.vn) - Bão số 10 gây mưa lớn trên địa bàn, mực nước sông Mã dâng cao khiến 272 hộ dân sinh sống ở khu vực ngoại đê của 2 thôn Phù Hưng 1 và Phù Hưng 2, xã Yên Trường có nguy cơ mất an toàn.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/8, Đảng bộ xã Yên Trường tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.