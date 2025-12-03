2025-12-01 12:12:00

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 01/12, tại Trường THPT Yên Định 3, Hội LHPN xã Yên Phú phối hợp với Công an xã và Trường THPT Yên Định 3 tổ chức chuỗi chương trình hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025; truyền thông phòng chống bạo lực học đường, ra mắt “Hòm thư số” và phát động cuộc thi sáng tạo số chủ điểm xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.