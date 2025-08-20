-
2025-04-05 09:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/4, tại Quần thể Di tích lịch sử Quốc gia điện Thừa Hoa và Phúc Quang Từ đường (xã Định Hòa, Yên Định), Hội đồng dòng họ Ngô tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 572 năm ngày mất Diên Ý Dụ vương Ngô Từ.
-
2025-03-29 11:01:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/3, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”.
-
2024-12-16 11:23:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/12, HĐND huyện Yên Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 21, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.
-
2024-12-11 16:34:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhờ chăn kiến, anh Trịnh Đình Mão, ở xã Yên Ninh, huyện Yên Định không chỉ tiết kiệm được 30% chi phí sản xuất mà sản lượng bưởi của anh đã tăng hơn so với trước đây và chất lượng quả cũng được khách hàng đánh giá cao.
-
2024-11-24 16:28:00
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Phước còn tạo việc làm ổn định cho người lao động địa phương. Đây cũng là một thông điệp đầy ý nghĩa cho những người trẻ rằng: Khởi nghiệp không chỉ để làm giàu cá nhân, mà còn phải mang giá trị đóng góp cho xã hội.
-
2024-11-15 09:16:00
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2025, từ ngày 13 đến 17/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện Yên Định tổ chức khám tuyển NVQS đối với nam công dân trong độ tuổi từ 18 đến 27, được tuyển chọn sau vòng khám sơ tuyển tại...
-
2024-11-09 10:10:00
(Baothanhhoa.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1345/QĐ-TTg ngày 7/11/2024 công nhận huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024.
-
2024-11-08 20:10:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đỗ Công Lượng, sinh năm 2006, ở xã Yên Tâm, huyện Yên Định về hành vi trộm cắp tài sản.
-
2024-10-30 11:46:00
-
2024-10-27 08:59:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/10, Huyện đoàn, Hội LHTN huyện Yên Định đã tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá thanh niên mở rộng lần thứ II - năm 2024. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII và kỷ niệm 68 năm ngày...
