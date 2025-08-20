2024-11-24 16:28:00

(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Phước còn tạo việc làm ổn định cho người lao động địa phương. Đây cũng là một thông điệp đầy ý nghĩa cho những người trẻ rằng: Khởi nghiệp không chỉ để làm giàu cá nhân, mà còn phải mang giá trị đóng góp cho xã hội.