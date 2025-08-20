Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

  • Dâng hương tưởng niệm 572 năm ngày mất Diên Ý Dụ vương Ngô Từ

    2025-04-05 09:30:00

    (Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/4, tại Quần thể Di tích lịch sử Quốc gia điện Thừa Hoa và Phúc Quang Từ đường (xã Định Hòa, Yên Định), Hội đồng dòng họ Ngô tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 572 năm ngày mất Diên Ý Dụ vương Ngô Từ.

  • Tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải thân thiện với môi trường”

    2025-03-29 11:01:00

    (Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/3, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”.

  • Yên Định: Năm 2024 giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ nhất, giải phóng mặt bằng xếp thứ 2 toàn tỉnh

    2024-12-16 11:23:00

    (Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/12, HĐND huyện Yên Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 21, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

  • Từ chăn kiến đến doanh thu trăm triệu

    2024-12-11 16:34:00

    (Baothanhhoa.vn) - Nhờ chăn kiến, anh Trịnh Đình Mão, ở xã Yên Ninh, huyện Yên Định không chỉ tiết kiệm được 30% chi phí sản xuất mà sản lượng bưởi của anh đã tăng hơn so với trước đây và chất lượng quả cũng được khách hàng đánh giá cao.  

  • Chàng trai 9X biến đất hoang thành “mỏ vàng”

    2024-11-24 16:28:00

    (Baothanhhoa.vn) - Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Phước còn tạo việc làm ổn định cho người lao động địa phương. Đây cũng là một thông điệp đầy ý nghĩa cho những người trẻ rằng: Khởi nghiệp không chỉ để làm giàu cá nhân, mà còn phải mang giá trị đóng góp cho xã hội.

  • Yên Định khám tuyển nghĩa quân sự năm 2025

    2024-11-15 09:16:00

    (Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2025, từ ngày 13 đến 17/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện Yên Định tổ chức khám tuyển NVQS đối với nam công dân trong độ tuổi từ 18 đến 27, được tuyển chọn sau vòng khám sơ tuyển tại...

  • Huyện Yên Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

    2024-11-09 10:10:00

    (Baothanhhoa.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1345/QĐ-TTg ngày 7/11/2024 công nhận huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024.

  • Nhờ bạn cài sinh trắc học, bị “cuỗm” 132 triệu đồng trong tài khoản

    2024-11-08 20:10:00

    (Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đỗ Công Lượng, sinh năm 2006, ở xã Yên Tâm, huyện Yên Định về hành vi trộm cắp tài sản.

  • Hội thi “Cảm nhận về sách” trong phạm nhân năm 2024

    2024-10-30 11:46:00

    (Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/10, Trại giam số 5 (đóng trên địa bàn huyện Yên Định) phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức Hội thi “Cảm nhận về sách” trong phạm nhân năm 2024. Tham dự có lãnh đạo Thư viện tỉnh, lãnh đạo...

  • Khởi tranh Giải bóng đá thanh niên Yên Định mở rộng năm 2024

    2024-10-27 08:59:00

    (Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/10, Huyện đoàn, Hội LHTN huyện Yên Định đã tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá thanh niên mở rộng lần thứ II - năm 2024. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII và kỷ niệm 68 năm ngày...

