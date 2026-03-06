2026-03-03 20:12:00

(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn gần 2 tuần nữa, cùng với cử tri cả nước, cử tri xã Xuân Hòa (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị từ nhân sự, cơ sở vật chất, tuyên truyền đến bảo đảm an ninh trật tự đã được địa phương triển khai đồng bộ, đúng quy trình, đúng luật. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, Xuân Hòa sẵn sàng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.