(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/3, tại các xã Như Thanh, Thanh Kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, tại đơn vị bầu cử số 8.
(Baothanhhoa.vn) - Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu di tích đền Phủ Na (xã Xuân Du, Thanh Hóa) được khoác lên mình diện mạo mới với không gian trang hoàng rực rỡ, nhiều tiểu cảnh xuân được dày công thực hiện, tạo nên điểm đến tâm linh, văn hóa hấp dẫn...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng Chạp, khi mùa xuân đã lưng chừng sườn núi, người dân tộc Thái thôn Mó 1, xã Xuân Du bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội Sết Boóc Mạy - lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái nơi đây. Từ việc chọn dựng cây bông, sửa soạn...
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 2/2, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và UBND các xã Xuân Du,...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa tháng 11 Âm lịch, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, người dân xã Xuân Du (Thanh Hóa) nơi được ví là “thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh lại tất bật xuống đồng vặt lá, tỉa cành, chuẩn bị cho một vụ đào Tết.