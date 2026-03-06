Phủ Na rực rỡ diện mạo mới, sẵn sàng đón xuân Bính Ngọ Về với xứ Thanh 08:32 12/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu di tích đền Phủ Na (xã Xuân Du, Thanh Hóa) được khoác lên mình diện mạo mới với không gian trang hoàng rực rỡ, nhiều tiểu cảnh xuân được dày công thực hiện, tạo nên điểm đến tâm linh, văn hóa hấp dẫn...

Rộn ràng đón lễ hội Sết Boóc Mạy Văn hóa - Giải trí 07:23 05/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng Chạp, khi mùa xuân đã lưng chừng sườn núi, người dân tộc Thái thôn Mó 1, xã Xuân Du bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội Sết Boóc Mạy - lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái nơi đây. Từ việc chọn dựng cây bông, sửa soạn...