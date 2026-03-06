Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xã Xuân Du

Xem thêm chuyên trang Xã Xuân Du

Rộn ràng đón lễ hội Sết Boóc Mạy

Rộn ràng đón lễ hội Sết Boóc Mạy

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng Chạp, khi mùa xuân đã lưng chừng sườn núi, người dân tộc Thái thôn Mó 1, xã Xuân Du bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội Sết Boóc Mạy - lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái nơi đây. Từ việc chọn dựng cây bông, sửa soạn...
Trao quà Tết cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo tại xã Xuân Du, Hợp Tiến

Trao quà Tết cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo tại xã Xuân Du, Hợp Tiến

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 2/2, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và UBND các xã Xuân Du,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh