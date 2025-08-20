-
2025-02-28 16:08:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/2, HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị các nội dung liên quan đến công tác tổ chức theo thẩm quyền.
2025-02-20 13:11:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/2, xã Vĩnh Hoà (Vĩnh Lộc) tổ chức lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024.
Vĩnh Lộc ủng hộ đợt 2 Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở2025-02-13 10:56:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/2, huyện Vĩnh Lộc phát động quyên góp, ủng hộ đợt 2 Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2025-02-03 20:42:00
(Baothanhhoa.vn) - Tối 3/2, huyện Vĩnh Lộc tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng “Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025”.
2025-02-02 10:31:00
(Baothanhhoa.vn) - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, du lịch tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định được sức hút mạnh mẽ khi đón được lượng khách lớn.
2025-01-22 10:54:00
(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã kết hợp cùng Trường THCS Tây Đô tổ chức chương trình “Rực rỡ Cố đô” kết hợp các hoạt động dựng cây nêu ngày Tết. Thông qua đó giúp học sinh trau dồi kiến thức lịch sử và trân trọng hơn những giá trị tốt đẹp...
2025-01-16 10:32:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Lộc cắt băng khánh thành, bàn giao công trình an sinh xã hội Trường Tiểu học xã Vĩnh Hùng...
2025-01-12 08:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức các buổi gặp mặt, chúc Tết và trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện.
Vĩnh Lộc: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân2025-01-08 13:18:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/1, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân.
2024-12-18 16:23:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18/12, HĐND huyện Vĩnh Lộc khoá XX đã khai mạc kỳ họp thứ 23 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025, đồng thời xem xét...
