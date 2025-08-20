2025-02-13 10:56:00

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/2, huyện Vĩnh Lộc phát động quyên góp, ủng hộ đợt 2 Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.