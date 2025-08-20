-
2025-03-26 16:25:00
Trong hai ngày 26, 27/3, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông về nông nghiệp, nông thôn cho hơn 200 đại biểu là cán bộ huyện hội, chủ các trang trại, thành viên các Hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
-
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu2025-03-26 09:31:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/3, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh - địa điểm...
-
2025-03-25 09:35:00
(Baothanhhoa.vn) - Xuất thân trong gia đình làm nông ở xã Thọ Bình (Triệu Sơn), chị Vi Thị Ánh - người dân tộc Thái, thấu hiểu những khó khăn của người dân địa phương khi sinh sống ở những vùng đồi cằn cỗi, nơi mà cây trồng chủ yếu là keo, sắn với hiệu quả kinh tế...
-
2025-03-24 16:09:00
(Baothanhhoa.vn) - Với niềm đam mê và sự kiên trì đã giúp ông Đào Duy Lộc (xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) biến khu vườn mơ ước thành hiện thực, tạo nên một không gian nghệ thuật sống động giữa lòng thôn quê.
-
2025-03-13 08:47:00
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ sau 2 giờ đồng hồ nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân, Công an thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trịnh Thị Thành, sinh năm 1980 trú tại thôn Ân Mộc, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn...
-
2025-03-10 20:40:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 10/3, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
-
2025-03-05 15:06:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhà máy sản xuất, gia công lắp đặt bộ dây điện ô tô tại xã Thọ Tiến (Triệu Sơn) với tổng nguồn vốn đầu tư 100 tỷ đồng, hoàn thành và đi vào hoạt động với công suất ước tính khoảng 1.300.000 sản phẩm/năm, góp phần tạo động lực cho ngành công nghiệp...
-
2025-02-27 13:48:00
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm gần đây, nghề trồng cây cảnh tại Hợp Lý và Hợp Tiến (huyện Triệu Sơn) đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người nông dân. Từ đó, nghề trồng cây cảnh đã giúp cho nhiều người dân vươn lên làm...
-
2025-02-25 18:16:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/2, huyện Triệu Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (25/2/1965-25/2/2025) và công bố huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.
-
2025-02-20 11:21:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/2, UBND huyện Triệu Sơn phối hợp với Công ty CP đầu tư Trường Đại Lộc tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thắng. Đây là dự án được huyện Triệu Sơn lựa chọn khởi công chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (25/2/1965 -...
