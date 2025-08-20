-
2025-02-20 07:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Sản phẩm măng khô Bát Mọt đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao đã mở ra cơ hội cho người dân xã Bát Mọt quảng bá sản phẩm ra thị trường rộng lớn hơn, đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng đất Thường Xuân.
-
2025-02-09 10:13:00
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND, ngày 6/2/2025 về thành lập Cụm công nghiệp Xuân Cao 2, huyện Thường Xuân. Theo đó, Cụm công nghiệp Xuân Cao 2 có diện tích khoảng 43,19ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 280 tỷ đồng.
-
2025-01-15 16:50:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/1, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, tặng quà nhân dịp đón xuân Ất Tỵ cho các hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khan; kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và tặng quà một số đơn vị LLVT trên địa bàn huyện Thường Xuân....
-
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr thăm, chúc tết đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quan Hóa, Thường Xuân2025-01-15 14:58:00
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 15/1 đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết người có uy tín, đồng...
-
2025-01-09 20:05:00
(Baothanhhoa.vn) - Thủ đoạn của các đối tượng là khi có người gọi điện hỏi mua ma túy, các đối tượng sẽ giấu ma túy tại một vị trí dọc tuyến đường Hồ Chí Minh rồi hướng dẫn người mua đặt tiền tại một vị trí do các đối tượng yêu cầu.
-
2025-01-08 15:58:00
(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Thường Xuân vừa phối hợp với Công an huyện Nga Sơn và Công an TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ 7 điện thoại đi động, 10 sim điện thoại, 21 tài khoản ngân hàng, 200...
-
2024-12-27 09:02:00
(Baothanhhoa.vn) - Không nhà cao tầng, không đường phố hào nhoáng, Bản Mạ mê hoặc du khách bằng chính sự hoang sơ và chân chất của mình.
-
2024-12-26 14:59:00
(Baothanhhoa.vn) - Những thành tựu, kết quả mà huyện Thường Xuân đạt được trong năm 2024 không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội của huyện mà còn thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
-
2024-12-26 14:16:00
(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, huyện Thường Xuân còn 1 xã và 21 thôn đặc biệt khó khăn. Những ngày cuối năm 2024, chúng tôi có dịp về Luận Khê - xã đặc biệt khó khăn của huyện Thường Xuân. Cây cầu Suối Chiềng, xã Luận Khê đang được công nhân gấp rút hoàn thành.
-
2024-12-24 14:04:00
(Baothanhhoa.vn) - Hành trình phát triển của xã Bát Mọt là một bức tranh sinh động về sự đổi thay tích cực, vẽ nên niềm tin và hy vọng vào tương lai. Với quyết tâm không ngừng nghỉ, xã chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, viết tiếp câu chuyện về một...
