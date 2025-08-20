2024-12-26 14:59:00

(Baothanhhoa.vn) - Những thành tựu, kết quả mà huyện Thường Xuân đạt được trong năm 2024 không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội của huyện mà còn thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.