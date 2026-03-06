Xã Thiệu Trung trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn Đời sống - Xã hội 11:22 13/01/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/1, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Trung phối hợp với đại diện nhà tài trợ và cán bộ, Nhân dân thôn 2 Phủ Lý Trung tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Lê Bá Do và bà Trần Thị Bốn là hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đại hội Hội doanh nghiệp xã Thiệu Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 Kinh tế 16:19 25/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/10, Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Trung đã tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình), Hiệp hội DN tỉnh; Đảng ủy, UBND xã Thiệu Trung.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thiệu Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 Thời sự 16:22 17/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 17/10, Hội Nông dân (HND) xã Thiệu Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ , 2025-2030. Dự Đại hội có 112 đại biểu đại diện cho 3.785 hội viên nông dân toàn xã.