(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2/3, tại xã Thiệu Hóa và xã Thiệu Quang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Hoá và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Quang đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, tại đơn vị bầu cử số 16.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/1, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Trung phối hợp với đại diện nhà tài trợ và cán bộ, Nhân dân thôn 2 Phủ Lý Trung tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Lê Bá Do và bà Trần Thị Bốn là hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 16/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội đã có buổi...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/12, Đảng ủy xã Thiệu Trung tổ chức chung kết cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Trung lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030”.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/10, Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Trung đã tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình), Hiệp hội DN tỉnh; Đảng ủy, UBND xã Thiệu Trung.