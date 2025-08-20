-
2025-04-04 09:11:00
(Baothanhhoa.vn) - Trước tình trạng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hư hỏng kè Phú Văn, thuộc tuyến đê hữu sông Chu đoạn qua địa phận xã Tân Châu (Thiệu Hóa), chính quyền địa phương mong muốn tỉnh và các ngành chức năng sớm bố trí kinh phí đầu tư xử lý khẩn cấp chống sạt...
-
2025-03-29 16:13:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/3, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Thiệu Toán đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
-
2025-03-29 11:01:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/3, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”.
-
2025-03-25 07:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại đã giúp bánh cuốn Nam Bình trở thành sản phẩm OCOP 3 sao của huyện Thiệu Hóa.
-
2025-03-20 07:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2024, sản phẩm “Tượng đồng tượng chân dung Thành Thuộc” huyện Thiệu Hóa được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, khẳng định uy tín và chất lượng trên thị trường.
-
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự lễ khởi công và trao biển hỗ trợ xây dựng nhà ở tại huyện Thiệu Hóa2025-03-18 16:06:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 18/3, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ khởi công và trao biển hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Lâu, thôn 1, xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ủy...
-
2025-03-17 09:42:00
(Baothanhhoa.vn) - Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng hương huyện Thiệu Hoá tại Hà Nội vừa tổ chức gặp mặt truyền thống năm 2025.
-
2025-03-16 11:02:00
(Baothanhhoa.vn) - Xã Thiệu Quang (Thiệu Hoá) vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
-
2025-03-01 15:52:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/3, xã Thiệu Ngọc (Thiệu Hoá) đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024.
-
2025-02-27 13:53:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/2, huyện Thiệu Hóa tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.
