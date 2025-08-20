2025-03-18 16:06:00

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 18/3, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ khởi công và trao biển hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Lâu, thôn 1, xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ủy...