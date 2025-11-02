BIDV Lam Sơn hỗ trợ kịp thời cho bà con đang chịu ảnh hưởng của bão lũ Đời sống - Xã hội 11:58 30/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Để kịp thời hỗ trợ bà con 2 xã Thắng Lợi và Nông Cống đang bị ngập lụt nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 10, sáng 30/9, cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn (BIDV Lam Sơn) đã trực tiếp có mặt tại địa bàn...

Phát huy vai trò MTTQ, xây dựng xã Thắng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Thời sự 12:33 25/09/2025 (Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày (24 và 25/9), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thắng Lợi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 195 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.