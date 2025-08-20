-
2025-04-18 10:23:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/4, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thạch Thành đã tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững gắn với thị trường tiêu thụ”.
-
2025-04-10 14:46:00
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, chợ tạm, chợ “cóc” dọc Quốc lộ 45.
-
2025-03-30 09:53:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/3, xã Ngọc Trạo (Thạch Thành) tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
-
2025-03-09 10:02:00
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 18 đến 22/2, tại khu 4, xã Thạch Bình (Thạch Thành) đã xuất hiện tình trạng lợn có dấu hiệu của bệnh lở mồm long móng. Ngay sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương, chủ hộ chăn nuôi tiến...
-
2025-02-24 10:30:00
(Baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 24/2, các ổ dịch lở mồm long móng tại xã Thạch Bình (Thạch Thành) đã kịp thời được bao vây, địa phương hiện đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
-
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Thạch Thành2025-01-15 12:18:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thạch Thành và kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trên...
-
2025-01-08 09:52:00
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an huyện Thạch Thành, đơn vị vừa xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
-
2025-01-03 15:03:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 3/1, UBND huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi số để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện đến năm 2030 (gọi...
-
2025-01-01 13:02:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/1, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thạch Thành đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025 và quyết định thành lập Đảng bộ xã...
-
2024-12-24 16:38:00
(Baothanhhoa.vn) - Tết đang đến gần, người dân xã Thạch Sơn vẫn miệt mài bên những lò mật đỏ lửa, mang theo hy vọng về một cái tết đủ đầy và hạnh phúc. Trong cái ngọt ngào của mật mía, không chỉ có hương vị của sự lao động chăm chỉ, mà còn có cả tình làng nghĩa xóm và...
